Manolya Çiçeği Anlamı: Manolya Çiçeğinin Anlamı Nedir, Hikayesi Nedir ve Ne Demek?

Soğuk kış aylarına nispeten, bir yere kara koruması olsa bile ılıman iklimleri daha çok seven manolya çiçeği, güneşli olan, aydınlık ve yarı gölgeli yerleri sevmekte ve en iyi bu bölgelerde yetişmektedir. Genelde yetiştiriciliğini yapmak için ılıman ve hafif nemli yerler uygun olan manolya çiçeği, özel anlamlara sahip özel bir çiçektir.

Manolya Çiçeği Anlamı

Manolya çiçeği, aşkı temsil eder. Fakat yalın bir aşk değildir bu, asil bir aşktır. Evet, manolya asil aşkın sembolüdür. Aynı zamanda alçak gönüllü olmayı, haysiyet sahibi olmayı, masum olmayı ve sebat etmeyi simgeler.

Aşkın asaletini tüm bu duygularla harmanlayarak anlatır. Bu nedenle manolya oldukça özel anlamlara sahip nadide bir çiçektir. Tüm bunlara ek olarak bir de sadakat ile, bağlılık ile ilişkilendirilmektedir. Tüm bunların sonucunda manolya bir insanda meditasyon etkisi bırakır. İç huzur verir ve kişinin sezgilerini kuvvetlendirerek ona kendini tanıma fırsatı verir.

Aşkın çiçeği olan manolya çiçeği, yalnızca bir aşk temsili değildir. Asıl özelliği, aşkın asilliğini temsil etmesidir. Manolya çiçeği hikayesinin ardından kalp ve ruhu da temsil ettiğine inanılan bir bitki olmuştur. Hikaye içeriğimizde yer almaktadır.

Beyaz Manolya Çiçeği Anlamı ve Hikayesi

Manolya çiçeği de diğer çiçekler gibi yalnızca tek renkte değildir, beyaz manolya çiçeği ayrı bir güzelliğe sahip olan, özel bir çiçek türüdür. Beyaz manolya çiçeğinin hikayesinde: günlerden bir gün, manolya çiçeğinin biri, hemen dibinde yetişmekte olan bir açelya çiçeğine aşık olur ve onunla bir aşk yaşamak ister. Fakat bu aşkı açelya çiçeği tarafından karşılık görmez.

Manolya bunun sonucunda o kadar çok aşk acısı çeker ki zaman içerisinde kalbi ikiye ayrılır ve ayrılarak vücudundan kopar. Bunun sonucunda da iki ağaç meydana gelir. Bu ağaçlar uzun ve kuvvetli manolya ile beyaz kırılgan çiçekleri ile parıldayan yıldızlı manolyadır.

Bu hikayenin ardından manolyanın iç bölümünün bitkinin kalp ve ruhunu temsil ettiği inancı yayılmıştır.