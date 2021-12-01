Manometre Çeşitleri Nelerdir? Sıvı Ve Metal Manometre Özellikleri

Oldukça merak edilen ve araştırılan ölçüm aletleri içerisinde yer alan manometreler, iki çeşit altında incelenmektedir. Ancak farklı türde manometreler de bulunmaktadır. Bu manometrelerin bazılarını şöyle sıralamak mümkündür; diyaframlı manometre, Bourdan tüplü manometre, fark basınç manometreleri şeklinde çoğaltmak mümkündür.

Manometre Çeşitleri Neleredir?

Manometre, fizik derslerinde sık sık karşılaşılan ölçüm araçlarından basınçölçer olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Manometreler; sağlık sektöründen tesisata, endüstri sektörüne kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda uygun basınç altında işlem sürdürülebilmesi için en uygun basınç değerinin ölçülebilmesi gerekmekte ve bu ölçüm manometreler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Manometreler üzerinde minimum ve maksimum değerleri üzerinde bulunduran çeşitleri de bulunmaktadır. Manometre çalışma prensibi Pascal ilkesine dayanmakta ve kullanıldığı alanın tipine göre çeşitlilik göstermektedir. Manometreleri iki başlık altında sınıflandırmak ve incelemek mümkündür. Bu manometreler sıvı manometre ve metal manometre olarak iki çeşittir.

Sıvı Manometre Özellikleri Nelerdir?

Manometre çeşitleri arasında bulunan sıvı manometreler, genellikle içerisinde cıva ya da buhar basıncı düşük bir sıvı ile dolu bir U borusu düzeneğinin bir koluna uygulanan basınç neticesinde cıva sütunları arasında meydana gelen yükseklik farkına bakılarak ölçüm gerçekleştirilmektedir. Sıvı manometreler açık uçlu ve kapalı uçlu olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık uçlu manometrede işin içerisine açık hava basıncı da girmekte ve işleme dahil edilmektedir. Kapalı uçlu manometrede kapalı kısmı vakumlu olarak bulunmaktadır.

Metal Manometre Özellikleri Nelerdir?

Manometre çeşitlerinin bir diğeri olarak karşımıza çıkan metal manometreler de sıvı manometreler gibi içi çeşittir ve bunlar; açık uçlu ve kapalı uçlu manometre olarak sınıflandırılmaktadır. Bazı kaynaklarda üçüncü bir çeşit olarak iki ucu kaba bağlı olarak da yer almaktadır. Metal manometre, bir ucu kaba bağlı şekilde kıvrılmış esnek bir boru yardımı ile içerisine basıncı ölçecek olan akışkan ile doldurulmaktadır. Kabın içerisine doldurulmuş olan akışkan vasıtasıyla eğriliği değiştirmek için çalışır ve bu sırada basınç ölçümü gerçekleştirilmektedir.