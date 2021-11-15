Manometre Neyi Ölçer? Manometre Nedir, Ne İşe Yarar?

Öğrencilik hayatımızda ya da herhangi bir gündelik olayda karşımıza çıkan aletlerden bir tanesi de manometredir. Manometre genellikle spesifik meslek gruplarının kullandığı önemli bir alettir. Manometrenin amacı gaz ve sıvıların basıncını ölçmektir.

Manometre Nedir?

Pek çok öğrencinin fizik ve kimya derslerinde duyduğu üstelik sorusu ile karşılaştığı aletlerden bir tanesi olan manometre hakkında en merak edilen soru manometrenin ne olduğudur. Manometre gaz ya da sıvıların, yani kısaca akışkanların basınçlarını ölçmek için kullanılan bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alet "U" şeklinde bir yapıya sahiptir ve bu aletin bir diğer ismi de "basınç ölçer" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Manometrenin içerisinde bir sıvı bulunmaktadır. İçerisinde bulunan bu sıvı kendisine uygulanan basınca bağlı olarak hareket eder ve bir seviyeye gelir. Sıvının geldiği bu seviye üzerine sıvının basıncının şiddetini belirtmektedir. Bu aletin temel prensibi harekete bağlı olarak basınç ölçmektir. Sıvı ve gazların basıncını ölçen manometrenin iki çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden birincisi sıvı manometre olarak karşımıza çıkarken ikincisi ise metal manometre olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital manometreler hayatımıza girmiştir.

Manometre Neyi Ölçer?

Çalışma prensibi Pascal ilkelerine dayanan manometrenin neyi ölçtüğü de hakkında merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Pek çok meslek grubunun kullandığı aletlerden bir tanesi olan manometre bir kap içerisinde yer alan gaz ya da sıvı ,yani akışkan halde bulunan, maddelerin birim yüzeye uygulamış oldukları basınç miktarını ölçmemize yarayan bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Manometre sayesinde bazı sistem ve bazı cihazların doğru basınç altında çalışıp çalışmadığını ölçebiliriz. Bu nedenle iş sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Manometre Ne İşe Yarar?

Gaz ve sıvıların basıncını ölçen aletler olan manometreler genellikle öğrencilik hayatımızda sıkça karşımıza çıksa da günlük hayatta bazı meslek gruplarının direkt ilgilendiği aletler arasında yer almaktadır. Manometreler çoğu meslek grubunda kullanılır ve pek çok işe yaramaktadır. Bunlara örnekler ise şu şekilde verilebilmektedir: Daha çok bina tesisatlarında, merkezi sistem kazanları içerisinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak bu aletler kan basıncını ve solumun basıncını izlemek için de kullanılabilmektedirler. Endüstri alanlarında da karşımıza çıkmakta olan manometre çeşitleri bulunur. Bu çeşitler özellikle LPG ürünlerinin takılması ve takılan bu ürünlerin takibi sırasında kullanılmaktadır. Doğal gaz ile çalışan bazı ürünlerin montesi, demontesi sırasında güvenlik önemleri için de manometreler kullanılmalıdır. Kullanılan manometrelerin doğru ölçüm yapması da insan sağlığı ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Manometre İle Ne Ölçülür?

Manometre pek çok meslek grubunun farklı farklı alanlar üzerinde kullanıldığı ve oldukça önemli bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alet ile ne ölçülür bu da insanların merak ettiği bir konudur. Manometre kaba bir tabir ile bir basınç ölçüm aletidir. Ancak her türlü basıncı ölçmez. Manometre gaz ve sıvıların basıncını ölçmeye yarayan bir alettir. Bu alet "U" şeklindedir ve genellikle iki türü olduğu söylenmektedir. Bu iki türden birincisi sıvı diğeri ise metal manometredir.