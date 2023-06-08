Mantar Fotosentez Yapar Mı? Mantar Oksijenli Solunum Yapar Mı?

"Mantarlar fotosentez ve solunum yapar mı?" diyenlere detaylı açıklamalar sunulması amacıyla bu canlı grubunun özellikleri ele alınır. Yani bu canlıların hayvanlarla benzer olan özelliklerine göre "Mantar fotosentez yapar mı?" sorusunun doğru yanıtlarıyla buluşturulması mümkündür. Daha sonra bu konuya dair detaylı bilgiler edinmek isteyenler için "Hangi mantar fotosentez yapar?" sorusu da cevaplanmalıdır.

Mantarlar Fotosentez Yapar Mı?

Latince ismi Fungi olan mantarlar, biyoloji alanında mikoloji denilen bir bilim dalı kapsamında incelenir. Küf, şapkalı ve maya gibi türleri bulunan mantarların incelenmesine bağlı olarak bu canlılara yönelik pek çok bilgi elde edilmiştir. Dolayısıyla bu canlı sınıfına dahil olan türlere dair ortaya çıkan "Mantar fotosentez yapar mı?" sorusunun yanıtlanması için Fungi alemi üyelerinin ortak özelliklerine göz atılmalıdır.

Mantarlar olarak adlandırılan canlı aleminin üyeleri ile hayvanların benzerlik gösterdiği söylenebilir. Yani bu gruba dahil olan canlıların her birinin heterotrof olduğu belirtilebilir. Bu doğrultuda heterotrof özellikte olduğu için ihtiyaç duyduğu besinleri dışarıdan aldığı bilinen mantarların fotosentez yapmadığı açıklanmalıdır. Nitekim mantarlar ile bitkiler arasındaki temel farklardan biri de bu canlı grubunun kendi besinlerini üretemediğinden ötürü fotosentez yapmamasıdır.

Hangi Mantar Fotosentez Yapar?

Mantar türlerinin besinleri dışarıdan almaları bakımından hayvanlar ile benzerlik gösterdiği bilinir. Dolayısıyla bu canlı grubunun temel özelliklerinden biri heterotrof olan üyeleri içermesidir. Buna bağlı olarak herhangi bir mantar türünün fotosentez yapmadığı hatırlatılmalıdır. Yaprakları olmayan ve klorofil içermeyen bu canlılar fotosentez yapmasa da "Mantarlar solunum yapar mı?" sorusuna "evet" olarak yanıt sunulmalıdır. Çünkü her bir canlıda olduğu gibi mantarlar da solunum yaparak gelişir. Bu canlı grubunun her bir üyesinin solunum türü ise oksijenli solunum olarak adlandırılır.