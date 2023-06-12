Mantar Prokaryot Mu? Mantarlar Ökaryot Mu, Tek Hücreli Mi?

"Mantar prokaryot mu?" sorusunun cevaplarına ulaşmak isteyen kişilere bu canlıların temel özelliklerinden söz edilmesi gerekir. Böylelikle "Mantarlar ökaryot mu prokaryot mu?" diyenlere bu canlı grubunun her bir üyesinin hücre yapısı açıklanabilir. Daha sonra pek çok kişinin detaylı bilgi almak istediği bir konuya yönelik olan "Şapkalı mantarlarda prokaryot hücre var mıdır?" sorusu da cevaplanabilir.

Mantar Prokaryot Mu?

Fungi aleminin üyesi olan mantarların birçok çeşidi vardır. Bunlar arasında maya, şapkalı mantar ve küf mantarı gibi canlılar yer alır. Dolayısıyla bu canlı grubunun yalnızca şapkalı mantarlar ile sınırlı kalmadığı bilinmelidir. Bu bağlamda "Mantarlar ökaryot mu?" sorusu yanıtlanırken Fungi aleminin her bir üyesi dikkate alınmalıdır. Mantarlar çok sayıda tek ve çok hücreli ökaryotik canlının yer aldığı bir alemdir. Yani hareketsiz olan ve fotosentetik olmadığı bilinen bu canlılar ökaryotik hücre yapısına sahiptir. Bu nedenle "Mantarlar prokaryot mu?" sorusuyla araştırma yapmaya başlayan kişilere "hayır" şeklinde yanıt verilmelidir.

Şapkalı Mantarlarda Prokaryotik Hücre Var Mıdır?

Heterotrof olan ve klorofil taşımayan mantarların pek çok canlıyı kapsadığı görülür. Bunlara küf, maya ve şapkalı mantarlar örnek verilebilir. Genel olarak Fungi aleminin üyesi olan mantar türlerinin çok veya tek hücreli ökaryotik canlılardan oluştuğu söylenebilir. Bununla birlikte bu alemin üyeleri arasında yer alan şapkalı mantarların prokaryotik hücreye sahip olup olmadığı sıklıkla araştırılır. Ancak şapkalı mantarlar da Fungi aleminin üyeleri arasında olup, çok hücreli ökaryotik canlılardandır. Bu nedenle şapkalı mantarlarda prokaryotik hücre olmadığı söylenmelidir.