Mantarların Ortak Özellikleri Nelerdir? Tüm Mantarlar Tek Hücreli Mi, Ortaklıkları Neler?

Fotosentez yapmayan ve bir bitki türü olmayan mantarların genel özellikleri, birtakım farklılıklara sahiptir. Mantarlarda hücre duvarı ortak mı diye merak edenler, bu organizmalarda hücre duvarlarının olduğunu bilmelidir. Mantarların hücre duvarında kitin maddesi yer alır ve hücre ile organellere destek sağlar. Çok hücreli olduklarını bilmeyenler, tüm mantarlar tek hücreli mi diye sorabilir. Mantarların genel özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Mantarların Ortak Özellikleri Neler?

Mantarların (Fungi) genel özelliklerine bakıldığında, ökaryotik ve heterotrof yapıya sahip olan organizmalar oldukları anlaşılır.

Mantarlar heterotrof olduklarından dolayı dışarıdan besin alarak yaşamlarını sürdürürler. Çünkü bitkiler gibi kendi besinlerini üretemezler.

Oportünist olan mantarlar, oldukça farklı çevresel koşullara sahip olan bölgelerde yetişebilirler. Ayrıca çeşitli besin kaynaklarını kullanabilirler.

Vejetatif, eşeyli ve eşeysiz üreme yoluyla çoğalabilirler.

Tek hücreli ve çok hücreli olanları vardır. Hücre zarları ve hücre duvarları bulunur. Ek olarak, bitkilerde bulunan klorofilden yoksundurlar.

Bitkilerdeki hücre duvarı selüloz barındırırken, mantarlarınkinde ise kitin maddesi vardır.

Yaşam alanlarında bulunan molekülleri sentezlerler.

Antik çağlardan beri bitki olarak kabul edilen mantarlar, 20. yüzyılda bitki türleri arasından çıkarılmıştır. Çünkü, bitkiler gibi fotosentez yapmazlar. Onlar gibi yeşil yaprakları ve derinlere kadar ulaşan kökleri yoktur.

Üremeleri için sıcaklığın en az 20-30°C olması gerekir. pH seviyesi 6.0 olan asidik bölgelerde rahatlıkla yetişebilirler.

Basidiomycota, Ascomycota, Dikaryomycota (Dikaryomycetes) şeklinde gruplara ayrılırlar. Chytridiomycota, Neocallimastigomycota, Blastocladiomycota, Entomoftoromikotina, Zoopagomikotina ve Kickxellomycotina ise alt mantarlar adı altında sınıflandırılırlar.

Dünyada toplam mantar türü sayısı 3-4 milyona yakındır. Bunların sadece 150.000'e yakını gruplandırılmıştır.

Bazı mantarlar insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilirken, bazıları zehirli oldukları için gıda olmaya uygun değillerdir. Öyle ki bazı mantarlar, halüsinojenik ve psikotropik etkilere neden olurlar.

Mantarların Hücre Yapısı Nasıldır?

Hücre duvarları, "mantar selülozu" olarak bilinen kitin maddesinden meydana gelir. Bazılarında ise kitinli ya da kitinsiz olmak üzere selüloz bulunur.

Hücre duvarlarında lomozomlar yer alır. Sarmal şeklindeki bu yapıların büyümesi ile Plazma-lemmalar oluşur.

Hücrelerin sitoplazmasında, mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi aygıtı gibi çeşitli organeller ile salgı granülleri, pigmentler, gıdalar vb. inklüzyonlar bulunur.

Sitoplazma hifal ucunda, golgi vezikülleri vardır. Mitokondri ve hücre çekirdeği, ER ile bağlantılıdır.

Çekirdek, karyokorez meydana geldiği sırada bölünür. Nükleer zarfta herhangi bir bozulma meydana gelmez ve bir iç mil ortaya çıkar.

Besinler ise yağ ve glikojen olarak depolanır.