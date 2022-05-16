Mantık Konu Anlatımı Nasıldır? Sayısal Ve Sözel Mantık Soruları Nelerdir, Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Adından da anlaşıldığı üzere sorular iyi anlanıp, kavranması gereken sorulardır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki farklı mantık vardır. Bu farklar sorulara bakılarak rahatlıkla sözel ya da sayısal olup olmadığı anlaşılan konulardandır. Peki, Sayısal ve sözel mantık soruları nelerdir? Örnek soru çözümleriyle birlikte bu yazımızda sayısal ve sözel mantık sorularına yer verip, 9.sınıfta işlenen mantık konusuna değineceğiz.

Mantık Konu Anlatımı Nasıldır?

Belli bir durumda doğru ya da yanlış denebilen cümlelere önerme denir. Önermeler p, q, r, t gibi küçük harflerle gösterilir. Doğruluk ya da yanlışlık içermeyen cümleler önerme değildir.

p: ''Köpeklere bak.''/ Doğruluk ya da yanlışlık belirtmez. Bu yüzden önerme değildir.

q: ''Bitki sulamaktan geliyorum, dedi Bengü.''/ Doğru ya da yanlış hüküm belirttiği için önermedir.

Bileşik önermelerde doğruluk tablosu karşımıza çıkar. Bu tabloya göre 1 doğru, 0 yanlıştır. Tabloya göz atarak sorularımızı çözebiliriz.

9.Sınıf Matematik Mantık Konu Anlatımı Nasıldır?

Liseye geçen öğrencilerin matematikte karşılaştıkları ilk konu mantıktır. Mantık 4 konu başlığı altında işlenir. Bu başlıklar;

Önermeler

Bileşik Önerme

Açık Önerme ve Niceleyiciler

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

Sözel Mantık Soruları Nelerdir?

Sözel mantıkta ne dil bilgisi ne de matematik bilgisi gerekmektedir.

ÖRNEK: Büşra ve Nedim evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, televizyon, koltuk takımı, yatak odası, yemek masası, halı ve perde almak istemişlerdir. Eşyaları Nedim ve Büşra yaptığı alımlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

- Büşra ve Nedim eşit sayıda eşya almıştır.

- Halı ve perdeleri aynı kişi almıştır.

- Büşra iki tane beyaz eşya almıştır ve birisi buzdolabıdır.

- TV ve yemek masasını aynı kişi almamıştır.

1- Bu bilgilere göre

l. Yemek masası

ll. Koltuk takımı

lll. Fırın

Büşra yukarıdaki eşyalardan hangilerini almış olabilir?

A) Yalnız ll B) l ve ll C) ll ve lll D) l ve lll E) l, ll ve lll (ÇIKMIŞ ALES SORUSU)

CEVAP:E

2- Sayısal Mantık Soruları Nelerdir?

Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

p:Murat aşağı mahallede kavga çıkarmış. q: Elmas tüm reçelleri yemiş. t: Göğe bakalım. s:Nergis koşarken düştü. h: İsmail bağırarak işe gitti.

CEVAP: C şeçeneği doğru cevaptır. Çünkü herhangi bir doğruluk ya da yanlışlık belirtmez.