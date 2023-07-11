Mantonun Özellikleri - Dünyanın Manto Katmanının Özellikleri Nelerdir, Kaç Kısımdan Oluşur?

Manto katmanı özellikleri incelenirken katmanın kalınlığı, bileşimi, kaç bölümden oluştuğu incelenir. Özellikle manto katmanında neler var sorusuna yanıt verebilmek için ana bileşenleri bilmek önem taşıyor. Coğrafya derslerinin en temel konuları arasında yer alan manto katmanı farklı bölümlerden oluşur. Dünyanın manto katmanının özellikleri nelerdir, kaç kısımdan oluşur sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

Mantonun Özellikleri

Manto çekirdek ve yer kabuğu arasında kalan yer katmanıdır. Derinliğe göre değişen ısıya sahip olması mantonun genel özellikleri arasında yer alır. Genel özellikleri incelendiğinde şunları söylemek mümkün olur:

Manto yaklaşık olarak 2.900 kilometre kalınlığa sahiptir. Bu da kalınlığı ile dünyanın en geniş katmanı olmasını sağlamıştır.

Manto bazaltik magmaların ana bileşenleri arasında yer alan demir, oksijen, silikon ve magnezyum gibi elementlerden oluşur.

Alt ve üst olmak üzere iki ana bölümü vardır.

Manto katmanında sıcaklık yüzeye doğru azalarak artış gösterir. Üst mantoda sıcaklık 500- 900 derece Celsius arasında değişir. Alt manto ise daha yüksek olabilmektedir.

Isı transferi ve kütle dolaşımı bakımından önemli yeri vardır.

Dünya'nın tektonik plakaları altında yer alan astenosfer ismi verilen alt bölümü de içerir.

Manto katmanının en temel özellikleri ve bileşenleri hakkındaki bilgiler günümüzde hala sınırlıdır.

Dünyanın Manto Katmanı Kaç Kısımdan Oluşur?

Manto katmanı kendi içinde iki temel bölümden oluşur. Bu bölümler alt manto katmanı ve üst manto katmanıdır. Her ikisini de şu şekilde açıklamak mümkün olur:

Üst Manto: Yaklaşık olarak 670 ile 2.900 kilometre arasında yer alır. Mantonun en üst kısmı olarak tanımlanır. Katı ve sert yapıya sahiptir.

Alt Manto: Bu katman ise 2.900 kilometre derinlikten başlar ve çekirdek ile sınırlanır. Bu kısım dökülebilir ve yarı akışkan yapısı ile bilinir. Alt manto 2.900 ile 5.100 arasında derinliğe sahiptir.

Manto Katmanı Nelerden Oluşur?

Dünyanın manto katmanını meydana getiren birtakım mineraller ve ana bileşenler bulunur. Manto katmanı büyük oranda silikat minerallerinden meydana gelir. Silikon ve oksijen gibi elementlerin kombinasyonlarından meydana gelir. En yaygın olan silikat mineralleri arasında da piroksen, emfibol ve feldispat bulunmaktadır. Olivin de bu mineraller arasında yer alır.

Bunların yanında bazaltik magmalar da manto katmanında yer alan bileşenler arasında yer alır. bunlar okyanus tabanındaki sırtlardan yükselen lavlarda yer alan magmadır. Demir, silikon, magnezyum, oksijen gibi elementlerin karışımı ile bir araya gelir. Bazaltik magmalar, manto katmanı içerisinde bulunan jeolojik aktivite ile oldukça yakından ilgilidir.