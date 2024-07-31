Manyas Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Manyas Kuşcenneti hem doğal güzellikleri hem de zengin kuş çeşitliliği ile adını duyurmuş bir cennettir. Ülkemizin en küçük milli parkı olmasına rağmen en çok ziyaretçiyi ağırlayan Kuşcenneti Milli Parkı özellikle göçmen kuşların uğrak noktası olmasıyla bilinir. Manyas Kuşcenneti nerede, nasıl gidilir soruları ile Manyas Kuşcenneti Milli Parkı giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi edinmek isteyenler için tüm detaylara yer verdiğimiz rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.

Manyas Kuşcenneti'nin Tarihçesi

Kuşcenneti Milli Parkı ya da daha yaygın bilinen adıyla Manyas Kuşcenneti İstanbul Üniversitesi Zooloji Kürsüsü başkanı Kosswick ve eşi tarafından 1939 yılında keşfedilmiş bir alandır. Bu keşiften sonra 1952 yılında bu alana bir inceleme istasyonu kurulmuştur. İncelemeler sonucu pek çok farklı kuş türünü barındırdığı görülen Kuşcenneti bu kuş topluluklarına sahip olması sebebiyle 1959 yılında milli park ilan edilmiştir. Ülkemizin en küçük milli parkı olan Kuşcenneti Milli Parkı'nın kuruluş amacı göçmen kuşların korunması ve bu eşsiz doğal yaşam alanının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Keşfedildiği tarihten bu yana kuş gözlemcileri ile bilim insanları için önemli bir araştırma merkezi olan bu milli parkın özellikle 1970'lı yıllarda yapılan araştırmalarla biyolojik çeşitliliği ve ekosistem üzerindeki önemi konusunda değerli verilere ulaşılmıştır.

Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'nın Özellikleri

Manyas Kuşcenneti, 24 bin 047 hektarlık bir alana yayılan geniş bir sulak alan ekosistemine sahiptir. Park her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapar ve birçok nadir kuş türü burada gözlemlenebilir. Kuşların konaklama, üreme ve yaşama alanı olan Kuşcenneti içinde bulunan sulak alanlardaki sazlıklar göçmen kuşlar için ideal bir konaklama ve yerel kuşlar için ideal yaşam alanlarıdır. Bu nedenle sene boyunca bu milli parka yaklaşık 3 milyon kuşun uğradığı sanılmaktadır. Tepeli pelikan, ak pelikan, gece balıkçılı, küçük balıkçıl, mahmuzlu kız kuşu, sumru ve dik kuyruk gibi nadir kuşların florasını oluşturduğu bu parkta 266 farklı tür kuş gözlemlenmiştir. Ayrıca 23 balık türünün mevcut olduğu milli parkta kerevit, sazan, yayın, ringa gibi balıklar ile tatlı su kolyozu da yaşam sürer. Kuşcenneti Milli Parkı aynı zamanda zengin bir faunaya da sahiptir ve 118 bitki türüne ev sahipliği yapar. Çam ve meşe ağaçları burada yaygın olarak görülen ağaçlardır.

Afrika kıtasından Avrupa ve Asya'ya göç eden kuşları uğrak yeri olan ve uluslararası bir önemi de bulunan Kuşcenneti Milli Parkı Avrupa Konseyi tarafından da koruma altına alınmış bir milli parktır.

Kuşcenneti Milli Parkı Nerede?

Manyas Kuşcenneti Marmara Bölgesi'nde, Balıkesir iline bağlı Manyas, Bandırma ve Gönen arasında yer almaktadır. Bandırma'ya yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, Bursa, İstanbul ve Kocaeli gibi büyük şehirlere de nispeten yakın bir konumdadır. Coğrafi olarak, parkın kuzeyinde Bandırma Körfezi, güneyinde ise Susurluk ve Manyas ilçeleri yer alır.

Kuşcenneti Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Manyas Kuşcenneti'ne ulaşım son derece kolaydır. İstanbul, Bursa ve Kocaeli istikametinden buraya gelmek isteyen ziyaretçiler, Bandırma üzerinden karayoluyla veya deniz yoluyla rahatlıkla milli parka ulaşabilirler. İzmir'den gelecek olanlar ise Balıkesir üzerinden Manyas ilçesine varabilirler. Parkın girişine ulaşmak için Bandırma – Manyas yolunu takip etmek yeterlidir. Ayrıca toplu taşıma ile Bandırma'ya ulaştıktan sonra Manyas minibüsleri de Kuşcenneti milli parkına gitmek için kullanılabilir.

Kuşcenneti Milli Parkı'na Giriş Ücretli Mi?

Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'na giriş ücretlidir. Giriş ücreti milli parkların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için alınmaktadır. Ücretler ziyaretçilere ve araç türlerine göre değişiklik gösterebilir. Oldukça makul tutulan giriş ücretleri hakkında en güncel bilgiyi parkın resmi web sitesinden ya da ziyaretçi merkezlerinden öğrenebilirsiniz.