Mar Ne Demek? Osmanlıca Mar Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Mar ne demek sorusunu araştırırken bu kelimenin yaygın olarak kullanılmadığını göreceksiniz. Özellikle Osmanlı döneminde kullanılan bu kelimenin günümüzde yaygın olarak kullanılmadığı dikkat çeker. Divan şiirinde mar ne anlama gelir konusunu araştırdığınızda dizelerin bu kelime ile büyük anlam ve derinlik kazandığını görebilirsiniz. Bu nedenle söz konusu kelime divan edebiyatı için özel bir yere sahiptir. Mar neyi temsil eder sorusunu sizler için araştırdık.

Mar Ne Demek?

Mar, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir kelime değildir. Bu kelime daha çok Osmanlı döneminde kullanılmıştır. Divan edebiyatı örneklerinde mar kelimesinin örneklerini görebilirsiniz. Söz konusu kelimesinin anlamı ile ilgili aşağıdaki kelimeler karşınıza çıkar.

Pas

Tortu

Çeşme

Mar kelimesinin daha çok tortu ve pas anlamında kullanıldığı görülür. Kelimenin tek başına ya da cümle içinde kullanıldığına da şahit olacaksınız. Mar kelimesi divan edebiyatı örneklerinde cümlenin anlam bütünlüğünü artırmak maksadıyla kullanılır. Aynı zamanda şiirin kafiye bütünlüğünü sağlamak amacıyla da bu kelimenin kullanıldığına şahit olabilirsiniz.

Divan Şiirinde Mar Ne Anlama Gelir?

Mar daha çok Osmanlıca kaynaklarda rastlayacağınız bir kelimedir. Fakat mar kelimesinin İspanyolcada da kullanıldığını görebilirsiniz. İspanyolcada mar kelimesi "deniz" olarak tanımlanır. Farklı dillerde de mar kelimesinden türemiş kelimelerin varlığına şahit olabilirsiniz.

Divan edebiyatı, derinlik ve anlam bütünlüğü açısından çok eserleri bünyesinde barındırır. Divan edebiyatı eserlerini incelediğinizde dikkatinizi çeken ve dizelere anlam kazandıran çok sayıda kelime görebilirsiniz.