Maraton başlıyor! 10 soruda üniversite tercihleri

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için şimdi de tercih heyecanı başladı. Üniversite tercihleri bugün başlıyor. Adaylar 10 Ağustos akşamına kadar tercihlerini yapabilecek. Bu yıl Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde önlisans, lisans ve özel yetenek programları dâhil toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. Tercih döneminde adayların yalnızca puanlarına değil başarı sıralarına, kontenjan değişimlerine, üniversitelerin sunduğu eğitim olanaklarına ve mezuniyet sonrası istihdam fırsatlarına birlikte bakmaları gerekiyor. İşte tercih listesini oluşturmadan önce mutlaka bilinmesi gerekenler...

1- Bu yıl üniversitelerde kaç kontenjan bulunuyor?

2026-YKS sonuçlarına göre üniversitelerde toplam 805 bin 747 kontenjan yer alıyor. Bunun 407 bin 80'i lisans, 371 bin 476'sı önlisans, 27 bin 191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Kontenjanların büyük bölümü devlet üniversitelerinde bulunurken vakıf üniversiteleri de önemli sayıda seçenek sunuyor.

2- Tercih yapmadan önce ilk olarak neye bakılmalı?

Öncelikle ÖSYM tercih kılavuzu dikkatle incelenmeli. Ardından adayın başarı sırası, puan türü ve tercih edeceği bölümlerin özel koşulları belirlenmeli. Tercih sürecinde en önemli yardımcı kaynaklardan biri de YÖK Atlas olmalı.

3- Puan mı önemli, başarı sırası mı?

YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle tercih yapılırken puan değil başarı sırası esas alınmalıdır. Sınavın zorluk derecesine göre puanlar her yıl değişebilir ancak başarı sıraları çok daha sağlıklı karşılaştırma imkânı sunar. Adayların geçen yıl oluşan başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapmaları öneriliyor.

4- Kaç tercih yapılabilecek?

Bu yıl da adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanındı. Tercih listesi yalnızca lisans ya da yalnızca önlisans programlarından oluşmak zorunda değil. Adaylar istedikleri takdirde her iki eğitim düzeyinden de programları aynı liste içerisinde tercih edebilecek.

5- 24 tercih nasıl kullanılmalı?

Uzmanlara göre tercih listesinin dengeli hazırlanması gerekiyor. İlk 4-5 tercih başarı sırasının biraz üzerinde kalan ve en çok istenilen programlardan oluşabilir. Orta sıralarda başarı sırasına yakın bölümlere yer verilmeli. Son tercihler ise yerleşme olasılığı daha yüksek programlardan seçilmeli. Böylece hem hedef programlar hem de güvenli seçenekler aynı listede yer almış olur.

6- Son sıraya yazdığım bölüme yerleşme şansım azalırmı?

Hayır. Yerleştirme sistemi adayları tercih sırasına göre değil, başarı sırasına göre değerlendiriyor. Siz bir bölümü son sıraya yazmış olsanız bile başarı sıranız yeterliyse, o programa ilk sırada yazan ancak sizden daha düşük başarı sırasına sahip bir adaydan önce yerleşirsiniz.

7- Farklı puan türlerinden tercih yapabilir miyim?

Evet. Adaylar başarı sıralarını dikkate alarak sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinden programları aynı tercih listesinde yazabilir. Tercihlerin sırası tamamen adayın önceliğine göre belirlenebilir.

TEMKİNLİ SIRALAMA YAPIN

8- Kılavuzdaki tablolar neyi gösteriyor?

ÖSYM kılavuzunda Tablo-3 önlisans programlarını, Tablo-4 ise lisans programlarını içeriyor. Adayların tercih edecekleri programın hangi tabloda yer aldığını kontrol etmeleri ve programın karşısındaki özel koşulları mutlaka okumaları gerekiyor.

9- Hangi programlarda başarı sıralaması barajı uygulanıyor?

Tıp fakültelerini tercih edebilmek için sayısal puan türünde ilk 50 bin, diş hekimliği ve eczacılık için ilk 100 bin, mimarlık için ilk 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin, hukuk fakülteleri için ise eşit ağırlık puan türünde ilk 100 bin içerisinde yer almak gerekiyor. Bu sıralamaların dışında kalan adaylar ilgili programları tercih listesine yazsa bile yerleştirme işlemi yapılmıyor.

10- Kontenjan değişiklikleri başarı sıralamalarını etkiler mi?

Evet. Bir programın kontenjanının artması ya da azalması yerleşme sıralamalarını doğrudan etkileyebilir. Kontenjanı düşen programlarda rekabet artabilir, yükselen programlarda ise sıralamalar değişebilir. Bu nedenle adayların yalnızca geçen yıl oluşan başarı sıralamalarına bakmaları yeterli değil. Bu yılın kontenjanlarını da mutlaka incelemeleri gerekiyor.

3 BÖLÜMLÜ PİRAMİT FORMÜLÜ

İlk 4-5 tercih: En çok istediğiniz, başarı sıranızın biraz üzerinde kalan programlar.

Orta sıralar: Başarı sıranıza yakın ve yerleşme olasılığı yüksek bölümler.

Son tercihler: Yerleşme ihtimali yüksek, sizi açıkta bırakmayacak güvenli seçenekler.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE YENİ HESAP

2026 YKS'de sayısal puan türünde oluşan başarı sırası değişikliği tıp ve diş hekimliği programlarını hedefleyen adaylar için tercih sürecini daha kritik hale getirdi. Aynı netlere rağmen başarı sıralarının gerilemesi nedeniyle bazı adayların bu programların başarı sırası koşulunu sağlayamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan diş hekimliği kontenjanlarında da bu yıl 752 eksilme yapıldı. Bu programı hedefleyen adayların bu yıl çok daha temkinli bir liste oluşturması gerekiyor.

HUKUK ADAYLARI DİKKAT

Bu yıl hukuk fakültelerinde önemli kontenjan düzenlemeleri yapıldı. Geçen yıl 14 bin 801 olan toplam kontenjan 10 bin 370'e geriledi. Pek çok köklü üniversitede kontenjanlar neredeyse yarı yarıya azaltıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kontenjan 500'den 250'ye, Ankara Üniversitesi'nde 500'den 200'e, Akdeniz Üniversitesi'nde 200'den 100'e indirildi. Bu nedenle hukuk hedefleyen adayların tercih listelerini oluştururken başarı sıralarını daha dikkatli değerlendirmeleri ve alternatif seçeneklere de yer vermeleri öneriliyor.