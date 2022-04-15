Mardin İlçeleri: Mardin İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İpekyolu üzerinde varlığını sürdürmüş ve sürdürmeye devam eden Mardin, doku ve ruh bakımından diğer şehirlerden oldukça farklıdır. Tarihi Paleolitik Çağ'a kadar dayanan şehrin hem ilçeleri hem de sokakları tek tek o eski tarihe tanıklık etmektedir. Mardin'i iyi anlayabilmek için ilçelerini iyi gezmek ve bilmek gerekir. Peki, Mardin'in ilçeleri nedir? İşte, Mardin'in ilçeler haritası...

Mardin kaç ilçesi var?

Medeniyetler şehri olarak da adlandırılan Mardin'in bu ismi almasında hem tarihi dokusunun hem de o dokuya ev sahipliği yapmış ilçeler ve sokaklarının etkisi büyüktür. Mardin'in 10 tane ilçesi bulunmaktadır. Mardin'de 2021 yılı verilerine göre ise 862 bin 757 kişi yaşamaktadır.

Mardin'in ilçeleri nedir?

Toplamda 10 ilçeye sahip olan Mardin'in 30'dan fazla mahallesi bulunmaktadır. Mardin'in ilçeleri ise şu şekildedir:

Artuklu

Dargeçit

Derik

Kızıltepe

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur

Yeşilli

Mardin merkez ilçeleri

Güneydoğu Anadolu bölgesinin nadide şehirlerinden biri olan Mardin'in toplamda 10 ilçesi vardır. Bu 10 ilçe arasından Mardin'in merkez ilçesi ise Artuklu'dur.

Mardin merkez ilçesinin kaldırılması sonucu ilçe olan Artuklu, farklı dinî inanışlar çerçevesinde cami, türbe, kilise, manastır ve benzeri dini eserler bulunmaktadır.

Mardin ilçeler haritası

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Şırnak ve Suriye ile sınır olan Mardin'in kuzeyinde Savur, doğusunda Midyat, Dargeçit ve Nusaybin, güneyinde Kızıltepe, Artuklu batısında Derik ve Mazıdağı, iç kesimlerinde ise Yeşilli, Ömerli ilçeleri bulunmaktadır.