Hem mimari güzellikleri hem tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bu şehrimiz, Türkiye'de bulunan kalabalık sayılan şehirlerimizden bir tanesidir. Mardin ilinin yüz ölçümü 8.779 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1.083 metredir ve il plaka kodu 47'dir.

MARDİN NEREDE?

Türkiye'nin hem mimari hem de tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerinden biri olan Mardin, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Mardin bu bölgenin ise Dicle Bölümü'nde bulunmaktadır. Mardin'e sınır komşuluğu yapan illerimiz doğu sınırında Şırnak, kuzeydoğu sınırında Batman, kuzey sınırında Diyarbakır, batı sınırında ise Şanlıurfa illerimizdir. Mardin ilimizin güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

MARDİN HANGİ BÖLGEDE?

Mardin, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Mardin bu bölgenin ise Dicle Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehrin çevresinde bulunan iller ise Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dır. Bu ilimizin güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

MARDİN NÜFUSU

Mardin, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 26. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 854.716'dır. Bu ilimizin nüfusunun 425.936'sı kadın, 428.780'i erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

MARDİN İLÇELERİ

Mardin'e bağlı olan 10 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: