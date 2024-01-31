Mardin Plaka Kodu Nedir? Mardin İl Plakası Kaçtır?

Motorlu taşıt plakaları her vilayet için ayrı ayrı kodlarla oluşmaktadır. Plakalardaki ilk rakamlar aracın hangi şehrin plaka kodunu taşıdığını göstermektedir. Ülkemiz illerinden Mardin, motorlu taşıt bakımından hayli yoğun illerden biri olduğu için Mardin plaka kodu nedir, il plakası kaçtır ilgi çekmektedir.

Mardin Plaka Kodu Nedir?

Ülkemizde yer alan motorlu taşıtların her birinin plakası olması mecburidir. Araçların plakaları, aracın önemli bilgilerini kayıt altına aldığı kimlik ve hangi ilde kayıt altına olduğunu belirtme görevini üstlenmişlerdir.

Ülkemizde her şehrin plaka kodu farklıdır, plaka kodları aracın plakasının başındaki iki haneli rakamlardır ve bu plaka kodları belirlenirken şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırılma yapılmıştır. Mardin şehrimizin plaka kodu 47'dir. Mardin ismi alfabetik şehir sıralamasında 47. Sırada yer aldığı için plaka kodu 47 olmuştur.

Mardin İl Plakası Kaçtır?

Güneydoğu Anadolu bölgemizin en güzel ve tarihi illerinden biri olan Mardin'de hayli kalabalık bir motorlu araç vardır. Mardin iline kayıtlı olan araçların plaka kodları 47'dir. Herhangi bir araç plakasının ilk iki rakamı 47 ise o araç Mardin vilayetine kayıtlıdır.