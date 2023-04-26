Mariana Çukuru Nerede? Mariana Çukuru Kaç Metre, Derinliği Ne Kadar?

Dünya üzerinde bulunana en derin nokta olan Mariana Çukuru nerede, sorusuna Japonya ve Endonezya arasında ve iki ülkeye de neredeyse eşit uzaklıkta olduğu yanıtını veririz. Mariana Çukuru kaç metre derinlikte ya da derinliği ne kadar, sorularına ise yaklaşık bir yanıt verilse de tam bir yanıt verilemediği yanıtını veririz. Mariana çukurunun dibinde ne var, dediğimizde balıklar, yengeçler ve mikroorganizmalar gibi birçok yaşam türünün ortaya çıktığını öğreniriz.

Mariana Çukuru Nerede?

Dünyanın iki kutbu vardır. Bu kutupların üçüncüsü Everest tepesi olarak kabul edilirken dördüncü kutbu ise Mariana Çukuru kabul edilir. Dünya, Yorgun ve Dinamik bir gezegendir. Kıtalar hareket eder ve çarpışır. Yanardağlar patlar, buzullar büyür ve ortadan kaybolur. Durmaksızın faaliyet gösteren muazzam güçler geride jeolojik sırların izlerini bırakır. Bu sırların bir tanesi de Mariana Çukurudur. Bu nedenle gizemli mavi çukur adını alır.

Mariana Çukuru Dünya üzerindeki bilinen en derin nokta olarak bilinir. O kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye yaklaşık bir kilometrelik mesafe kalabilir. Mariana Çukuru, 1875 yılında İngiliz gemisi HMS Challenger tarafından keşfedilmiştir. Mariana Çukurunun büyük bir bölümünün bulunduğu Guam Adası, ABD bölgesi oluğundan dolayı ABD'nin koruması altındadır.

Mariana Çukuru Kaç Metre, Derinliği Ne Kadar?

İlk olarak 1960 yılında, Trieste adlı bir ABD Donanmasına ait denizaltı ile Mariana Çukuru'na iniş yapıldı. Toplamda 4 saat süren iniş esnasında denizaltına ait görüş camlarından biri basınçtan dolayı kırıldı, fakat çift cam kullanıldığı için herhangi bir sorun yaşanmadı. Bundan yaklaşık 52 yıl sonra, ünlü yönetmen James Cameron, Avustralyalı mühendisler ile birlikte tasarladıkları Deepsea Challenger aracı ile çukura indiler.

Marina Çukuru, tektonik plakalar olarak adlandırılan iki büyük okyanus levhasının çarpışması sonucunda Pasifik Okyanusu levhası Filipin levhasının altına girerek oluşmuştur. Mariana Çukuru, ortalama uzunluğu 2.542 kilometre, ortalama genişliği ise 69 kilometredir. Şimdiye kadar sadece birkaç insan ve araştırma aracı dışında inebilenin olmadığı Marina Çukuru, Okyanusun yüzeyi ile çukurun en derin noktası olan Challenger Deep ile arasındaki mesafe yaklaşık 10.994 metre ile dünyanın en derin noktası olarak kabul edilmektedir.

Mariana Çukurunun Dibinde Ne Var?

Mariana Çukurunda hayat belirtileri vardır. Yapılan araştırmalar, aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizma, balık ve yengeç türünü ortaya çıkarmıştır. Denizin üç farklı noktasında amfipot adı verilen 4 yeni karides benzeri kabuklu hayvan türü keşfedildi. 7 bin metre aşağıda kaşık solucanı olarak adlandırılan canlı ve 8 bin metrede pembe deniz salyangozu görüldü. Bunların yanı sıra poşet ve şeker kaplarına rastlandı. Buradan anlıyoruz ki doğanın kirliliği insanın zor ulaştığı yere bile kolayca ulaşıyor.