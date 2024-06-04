Marifetname’den Seğirmeler ve Anlamları - Marifetname’ye Göre Seğirmelerin Anlamları ve Neticeleri Nelerdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin önemli eserleri arasında yer alan Marifetname, okuyucunun en iyi şekilde idrak edebilmesi açısından halkın anlayabileceği dilde yazılmıştır. İçerisinde astronomi, fen bilimleri ve tasavvufi konulara yer verilen bu eser, 1757 yılında ansiklopedi türünde tamamlanmış şekli ile günümüze dek ulaşmıştır. Anadolu'da doğup büyüyen, önde gelen mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, herkesin başına gelen seğirmeler ve neticelerini olduğu bölgeye göre anlamları ile eserinde yer vermiştir.

MARİFETNAME'DEN SEĞİRMELER

Marifetname'den seğirmeler adlı eserde yer alan uzuvlarda meydana gelen uzun ya da kısa süreli seğirmeler ve anlamlarına buradan ulaşabilirsiniz.