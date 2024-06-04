Marifetname’den Seğirmeler ve Anlamları - Marifetname’ye Göre Seğirmelerin Anlamları ve Neticeleri Nelerdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin önemli eserleri arasında yer alan Marifetname, okuyucunun en iyi şekilde idrak edebilmesi açısından halkın anlayabileceği dilde yazılmıştır. İçerisinde astronomi, fen bilimleri ve tasavvufi konulara yer verilen bu eser, 1757 yılında ansiklopedi türünde tamamlanmış şekli ile günümüze dek ulaşmıştır. Anadolu'da doğup büyüyen, önde gelen mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, herkesin başına gelen seğirmeler ve neticelerini olduğu bölgeye göre anlamları ile eserinde yer vermiştir.
MARİFETNAME'DEN SEĞİRMELER
Marifetname'den seğirmeler adlı eserde yer alan uzuvlarda meydana gelen uzun ya da kısa süreli seğirmeler ve anlamlarına buradan ulaşabilirsiniz.
- Başın üst kısmının seğirmesi: İyi bir makam ve mevkiden haber verir.
- Başın yan tarafının seğirmesi: Sağı ve solu hayırlı eyler.
- Başın ön kısmının seğirmesi: İyi bir devlet bulmaya işaret eder.
- Alnın seğirmesi : Sağda eğlence- solda ise habere işarettir.
- Kaşın seğirmesi : Sağ ve sol her yer dostlukla dolar.
- Kaşın ortası seğirirse : Sağı zevk – solu kederdir.
- Dil seğirirse: Sağı hüzün – Solu coşkunluktur.
- Gözün dışı seğirirse: Sağda kötüleme – solda ziynettir.
- Göz bebeğinin seğirmesi : Sağ gözde olursa sıkıntı – solda sevinçtir.
- Göz kuyruğunun seğirmesi : Sağ göz için sevinç – solda maldır.
- Gözün altı seğirirse : Sağdaki iyiliğe – soldaki mevkiye alamettir.
- Dudağın üst kısmındaki seğirme : Sağda olursa rızık – solda şenliktir.
- Dudağın uç kısmındaki seğirme : Sağda zarar – solda esenliktir.
- Dudak altının seğirmesi: Sağda ve solda her zaman güzellik alametidir.
- Seğiren çene sağda eğlence – solda güzellik işaretidir.
- Kulağın seğirmesi : Sağda ve solda güzel habere işarettir.
- Boğazın seğirmesi : Sağda mala – solda üzüntüye işaret eder.
- Arka omuzların seğirmesi : Sağda hüzün – solda keder alametidir.
- Kol pazularının seğirmesi : Sağda olursa rızık – solda olursa mala alamettir.
- Bilek seğirirse : Sağda ve solda iyi habere işarettir.
- Kolların seğirmesi : Sağda kötüleme – solda ayıptır.
- Elin bilekleri seğirirse : Sağda mala – solda meşakkate işaret eder.
- Elin sırtı seğirirse : Sağdaki üzüntüye soldaki şerefe delildir.
- Avucun seğirmesi her ikisinde de mal ve rızka işarettir.
- Başparmak seğirmesi sağda yük- solda üzüntüdür.
- Şahadet parmağı titreyip seğirirse : Sağ ve solda yeni sebeplere çıkar.
- Orta parmak seğirirse: Sağda üzüntü, solda ise neşedir.
- Serçe parmak seğirirse : Sağda makam – solda gam işaretidir.
- Yüzük parmağının seğirmesi : Sağda mal – solda hayırdır.
- Göğüz seğirmesi : Sağda hüzün – solda sevinç olur.
- Meme seğirmesi : Sağda makam – solda sevinç işaretidir.
- Karnın seğirmesi : Sağda kavuşma – solda neşedir.
- Göbek seğirmesi : Sağda üzüntü – solda esenliktir.
- Böğür seğirmesi : Sağda mevki – solda rızık alametidir.
- Oyluğun seğirmesi : Sağda güzellik – solda oğul işaretidir.
- Kasık seğirmesi : Sağda olursa cima – solda yolculuktur.
- Husyelerin seğirmesi : Sağda çocuk doğumuna – solda kedere işarettir.
- Makatın seğirmesi : Sağda mal – solda yola işarettir.
- Baldır seğirmesi : Sağda olursa eğlence – solda yolculuk işaretidir.
- Diz seğirmesi : Sağda üzüntü – solda sevinç alametidir.
- Diz altı seğirmesi : Sağda yola – solda keder çıkar.
- Bacak seğirmesi : Sağda üzüntü – solda sevinç alametidir.
- Sırtın ortasının seğirmesi : Sağda yol – solda erzak işaretidir.
- Karın arkasının seğirmesi : Sağda mal – solda ayrılık alametidir.
- Topuğun seğirmesi : Sağda mal – solda yolculuk alametidir.
- Ayak arkasının seğirmesi : Sağda hüzün – solda esenliğe çıkar.
- Elin kemiği seğirmesi : Sağda yolculuk – solda mal demektir.
- Avuç seğirirse: Sağda yola – solda şeref kazanmaya delildir.
- Başparmak seğirmesi : Sağda mal – solda murada çıkar.
- İkinci parmak seğirmesi : Sağda ve solda iyi habere işarettir.
- Orta parmaklar seğirirse : Sağda çekişme – solda sevinç vardır.
- Yüzük parmağı seğirirse : Sağda çekişme – solda sevinç vardır.
- Küçük parmak seğirirse : Sağda ve solda rızık ve mal demektir.