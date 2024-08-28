Mark Twain Gerçek Adı Nedir? Mark Twain Gerçek İsmi Ne, Lakabı Nereden Geliyor?

1835 yılında Missouri'de dünyaya gelen Mark Twain, eserlerini mizahi bir biçimde anlatarak farklılığını ortaya koymuş bir yazardır. Farklılığının sebebi oldukça ciddi konulardan bahsederken mizahi ve alaycı bir tavır takınmasındandır. Diğer bilinen eserlerinden biri olan "Göz Kamaştıran Çağ" romanında sosyal sınıflardan ve ekonomik sorunlardan bahsederken takındığı mizaç, Twain'i diğer yazarlardan ayırır. Okuyucuları tarafından araştırıldığında Mark Twain gerçek adı nedir, gerçek ismi ne, Mark Twain lakabı nereden geliyor sorularını akıllara getiriyor.

Mark Twain Gerçek Adı Nedir, Gerçek İsmi Ne?

Yazarlık kariyerine kendine vermiş olduğu lakapla anonim bir şekilde başlayan Mark Twain'in gerçek adı Samuel Langhorne Clemens. 19. Yüzyılda ortaya çıkan diğer çoğu yazar gibi Mark Twain de anonim bir kariyer yaratmayı hedeflemiş, bu sebeple kendine kalem ismi vermiştir. Eserlerinde o dönemi eleştiren, sınıf farklılığını ve ekonomik sorunları ele alan Twain, anonim kalmayı amaçlayarak gerçek ismini kullanmayı reddetmiştir.

Mark Twain Lakabı Nereden Geliyor?

Asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Mark Twain yazarlığa başlamadan önceki dönemlerde gemi kaptanı olarak çalışmıştır. Mark Twain, asıl olarak suyun derinliğini ölçerken kullanılan ve gemideki görevi sırasında sık sık duymuş olduğu bir terimdir. Clemens, asıl kariyerine başlarken de kendi kişiliği olarak benimsemiş olduğu bu terimi kendi kalem ismi haline getirmiştir.