Mark Twain, yazarlık kariyerine gazetecilikle başlamış ve daha sonra yazarlık ve konuşmacılıkla büyük bir üne kavuşmuştur. Mark Twain kitapları - Mark Twain sözleri, hayatı ve bütün eserleri, Amerikan rüyasının ve toplumsal gerçekliklerin bir karşıtlığı olarak sık sık yorumlanır. Aynı zamanda Twain'in mizahı, Amerikan pop kültürünün temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Mark Twain Hayatı

Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), 1835'te Missouri'de doğdu. Mississippi Nehri'nde vapur pilotu olarak çalıştı. "Pilop İçin 200 Dolar" gibi mizahi öyküler yazarak yazarlık kariyerine başladı. "Bir Amerikanın Maceraları" ve "Huckleberry Finn'in Maceraları" gibi önemli romanları yazdı. Toplumsal eleştiri ve ırkçılık karşıtı görüşleriyle tanındı. Ünlü bir konuşmacı olarak Amerika ve Avrupa'yı gezdi.1910'da öldü, ancak eserleri hala okuyucular tarafından sevilip okunmaktadır.

Mark Twain Kitapları, Sözleri ve Bütün Eserleri

Romanlar

Bir Amerikanın Maceraları (The Adventures of Tom Sawyer)

Huckleberry Finn'in Maceraları (Adventures of Huckleberry Finn)

Pudd'nhead Wilson

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court

The Prince and the Pauper

Kısa Öyküler ve Denemeler

Pilop İçin 200 Dolar" (Life on the Mississippi)

The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County

The Mysterious Stranger

Mizahi ve Toplumsal Eleştiri

Satranç Tahtasında Damlayan Yağmur (The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County)

Dil Felsefesi (Fenimore Cooper's Literary Offenses)

The Man That Corrupted Hadleyburg

To the Person Sitting in Darkness

Ünlü Sözleri

İnsanlar tarafından en çok korkulan şey ölümdür. Oysa ki, ölüm korkulacak bir şey değil, çünkü ne zaman var olmadığımız yer orasıdır.

Geriye dönüp baktığınızda, yaşamınızın en mutlu anlarının küçük şeyler olduğunu görürsünüz.

Bir yabancı ülkede yaşamak, sizi kendi ülkenize dönmeye nasıl değerlendirdiğinizi anlamanıza yardımcı olur.

Bir yalan söylediğinizde, iki hatırlamanız gerekir.

Klasik olarak kabul edilen bir kitap, herkes tarafından sevilmeyeceği gibi, herkes tarafından anlaşılmayabilir.

Mark Twain'in eserleri Amerikan edebiyatının önemli bir parçasıdır ve hala geniş bir okuyucu kitlesi tarafından okunmaktadır. Twain, toplumsal eleştiri ve mizahi üslubuyla tanınır ve eserleri Amerikan kültürünün birçok yönünü yansıtır.