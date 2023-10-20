Mark Twain, yazarlık kariyerine gazetecilikle başlamış ve daha sonra yazarlık ve konuşmacılıkla büyük bir üne kavuşmuştur. Mark Twain kitapları - Mark Twain sözleri, hayatı ve bütün eserleri, Amerikan rüyasının ve toplumsal gerçekliklerin bir karşıtlığı olarak sık sık yorumlanır. Aynı zamanda Twain'in mizahı, Amerikan pop kültürünün temel taşlarından biri haline gelmiştir.
Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), 1835'te Missouri'de doğdu. Mississippi Nehri'nde vapur pilotu olarak çalıştı. "Pilop İçin 200 Dolar" gibi mizahi öyküler yazarak yazarlık kariyerine başladı. "Bir Amerikanın Maceraları" ve "Huckleberry Finn'in Maceraları" gibi önemli romanları yazdı. Toplumsal eleştiri ve ırkçılık karşıtı görüşleriyle tanındı. Ünlü bir konuşmacı olarak Amerika ve Avrupa'yı gezdi.1910'da öldü, ancak eserleri hala okuyucular tarafından sevilip okunmaktadır.
Romanlar
Kısa Öyküler ve Denemeler
Mizahi ve Toplumsal Eleştiri
Ünlü Sözleri
Mark Twain'in eserleri Amerikan edebiyatının önemli bir parçasıdır ve hala geniş bir okuyucu kitlesi tarafından okunmaktadır. Twain, toplumsal eleştiri ve mizahi üslubuyla tanınır ve eserleri Amerikan kültürünün birçok yönünü yansıtır.