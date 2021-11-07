Marmara Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Marmara Bölgesi Fiziki Haritası

Fiziki haritalar, bir bölgedeki yeryüzü oluşumlarını gösteren harita çeşididir. Bu haritalar bize, bir ülke, şehir ya da bölgedeki dağlar, ovalar, tepeler, akarsular gibi yeryüzü oluşumları hakkında çeşitli bilgiler verirler. Bu yazımızda Türkiye'nin en önemli bölgelerinde biri olan Marmara Bölgesi fiziki haritası ile ilgili bilgileri sizler için inceledik. Marmara bölgesi coğrafi haritası ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Marmara Bölgesi Fiziki Haritası

Fiziki haritalar yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Bu haritalar renklendirme yöntemiyle yeryüzü şekillerinin yüksekliklerini ve su kaynaklarının derinliklerini belirtir. Bir yeryüzü şeklinin (dağ, tepe, ova) deniz seviyesinden yüksekliği küçükten büyüğe olarak yeşilden koyu kahverengiye kadar olan bir skalada gösterilir. Yani fiziki harita üzerinde, bir ova yeşil renkle gösterilirken 700-1000 metre yüksekliğindeki bir dağ koyu kahverengi ile belirtilir. Bu yükseklik ve derinlik oranlarının bilgisi genellikle haritaların bir köşesinde yer almaktadır ve incelemelerde referans olarak bu göstergeler temel alınabilir.

Marmara Bölgesi, Marmara Denizi kıyısında konumlanmış ya da coğrafi konum olarak Marmara Denizi'ne yakın bulunmakta olan 11 şehri içinde bulunduran bölgedir. Bu şehirler, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'dur.

Marmara Bölgesi, çoğunlukla düz bir alana yayılmıştır ve topraklarında dağlık alanlar çoğunlukta değildir. Türkiye'nin yüzde 8'lik bir bölümünü kaplayan bu bölge, bazı çöküntü alanlar içermektedir. Bu alanların derin bölgelerinde çeşitli göller oluşmuştur. Marmara Bölgesinin dağları, ovaları, akarsu ve gölleriyle ilgili bilgiler yazımızın devamında.

Marmara Bölgesi Dağları

Marmara Bölgesi, ülkenin engebeli olmayan bir bölümünde yer almaktadır. Bu nedenle dağlık alan oranı çok yüksek değildir. Bu bölge yoğun olarak dağlık alan içermiyor olsa da çeşitli dağlara sahiptir. Bu dağlar;

Armutçuk Dağı,

Bolu Dağı,

Biga Dağı,

Domaniç Dağı,

Elmacık Dağı,

Işıklar dağı,

Kapıdağ,

Kazdağı,

Koru Dağı,

Samanlı Dağları,

Uludağ ve

Yıldız Dağları'dır.

Marmara Bölgesi Ovaları

Türkiye'nin en az yükseltiye sahip bölgesi olan Marmara Bölgesi, ova bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bilindiği gibi ovalar, engebeleri az olan düzlük alanlara denir. Marmara Bölgesi ovaları ise şunlardır:

Adapazarı Ovası,

Balıkesir Ovası,

Bursa Ovası,

Ergene Ovası,

İnegöl Ovası,

İznik Ovası,

Karacabey Ovası ve

Yenişehir Ovası

Marmara Bölgesi Akarsuları

Bu bölgede oluşmuş olan akarsuların ölçüleri genellikle küçüktür fakat bölge, yoğun bir akarsu ağına sahiptir. Bölgenin başlıca akarsuları;

Biga ve Susurluk çayları,

Ergene,

Meriç,

Sakarya nehirleridir.

Marmara Bölgesi Gölleri

Marmara Bölgesi, birçok yapay ve doğal göle sahiptir. Bu göller;

Büyükçekmece Gölü,

Durusu Gölü,

Küçükçekmece Gölü,

İznik Gölü,

Manyas Kuş Gölü, S

apanca Gölü ve

Ulubat Gölü'dür.

Marmara Bölgesi'nin içerdiği tüm bu dağ, ova, akarsu ve göllerin yükseltileriyle derinlikleri Marmara bölgesi fiziki haritasında detaylarıyla görülmektedir. Ayrıca bölgenin yükselti ve eğimleri de anlaşılabilmektedir.