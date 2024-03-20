Marmara Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Marmara Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Yüzölçümü 67,000 kilometrekare olan Marmara, Türkiye'nin 6. büyük bölgesi olarak dikkat çeker. Bölgenin büyük bir çoğunluğunda karasal iklimin etkileri görülse bile yer yer farklı iklim tiplerine de rastlanır. Kıyı kesimlerinde ılıman bir iklimin olduğu Marmara'da, değişik pek çok bitki türüne rastlamak mümkündür. Detaylı olarak öğrenmek için Marmara Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, sebzeler ve meyveler nelerdir mutlaka araştırılmalıdır.

Marmara Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir?

Marmara Bölgesi, sahip olduğu iklim çeşitliliği nedeniyle meyve ve sebze üretiminde lider konumdadır. Bitki örtüsüne bakıldığında, Güney Marmara kıyılarında Akdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün olduğu görülür. Karadeniz kıyılarında ise orman bitki örtüsü vardır ve çok sayıda kayın ağacı bulunur. Yüksek bölgelere çıkıldıkça kuzey yamaçlarında geniş yapraklı ormanlara rastlanır. İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği, tarım ve turizm açısından bir avantajdır. Marmara Bölgesi'nde yetişen başlıca tarım ürünleri ve bitki çeşitleri ise şunlardır:

-Buğday

-Pamuk

-Ayçiçeği

-Zeytin

-Pirinç

-Şeftali

-Kiraz

-Çilek

-Kestane

-Üzüm

-Domates

-Patates

-Sarımsak

-Soğan

-Patlıcan

-Kabak

-Biber

-Kayın ağacı

-Meşe ağacı

-Gürgen ağacı

-Çam ağacı

-Köknar ağacı

Marmara Bölgesi'nin İklimi Nedir?

Marmara Bölgesi'nde dört mevsim belirgin olarak yaşanır ve kış ayları kar yağışlı geçerken yaz ayları ise oldukça sıcaktır. Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan bu bölge için geçiş ikliminin etkisi altında olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü, Karadeniz ve Akdeniz ikliminin kesişme noktasında bulunur. İç kesimlerinde ise daha çok bozkır iklim tipi görülür ve yüksek dağlar olmadığından dolayı Balkanlardan gelen rüzgarlara oldukça açıktır. Trakya tarafında ise karasal iklimin özelliklerine rastlanır. Bundan dolayı, Marmara için iklim çeşitliliğine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yıllık ortalama sıcaklık, 15-16 derece arasındadır ve yaklaşık olarak 600-700 mm civarında yağış alır. Ek olarak Marmara, farklı iklim kuşakları nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.