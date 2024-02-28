Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İllerimiz Hangileridir? Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

Marmara Denizi, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alarak Ege ve Karadeniz'i birleştirir. Bu önemli iç deniz, çevresindeki iller ve ilçeler için bir yaşam kaynağı oluşturur. Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller, balıkçılık, deniz ticareti ve turizm gibi sektörlerde öne çıkar. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerimiz hangileridir öğrenmek isteyenler için listeledik. İşte Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler…

Marmara Denizi'ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

İstanbul

İstanbul, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır ve denize uzun bir kıyı şeridiyle sahiptir.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları, Boğaziçi ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeleri içerir. Bu ilçeler arasında Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer gibi önemli merkezler bulunmaktadır.

Kocaeli

Kocaeli, Marmara Denizi'nin doğu kıyısında yer alır.

İzmit, Kandıra ve Gebze gibi ilçeleri bulunmaktadır.

Balıkesir

Balıkesir, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır ve denize uzanan bir kıyı şeridine sahiptir.

Gönen, Bandırma ve Erdek gibi ilçeleri Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir iline dahildir.

Çanakkale

Çanakkale, Marmara Denizi'nin güneybatısında yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller arasındadır.

Gelibolu, Çan ve Ayvacık gibi ilçeleri Marmara Denizi'ne kıyısı olan Çanakkale iline aittir.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan bu iller, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Deniz ticareti, balıkçılık, turizm gibi sektörlerde bu iller büyük öneme sahiptir. Ayrıca, Marmara Denizi'nin kıyıları, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olup, zengin bir kültürel mirasa da sahiptir. Bu nedenle, Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunda önemli bir yer tutmaktadır.