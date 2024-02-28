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Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:27 Son Güncelleme: 28.2.2024 15:27

Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İllerimiz Hangileridir? Marmara Denizi'ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

Türkiye'nin batısında yer alan ve Anadolu'nun kalbinde Marmara Denizi'nin masmavi suları, birçok ilin ve ilçenin yaşamına hayat veriyor. Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller, coğrafi konumlarının yanı sıra zengin tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor. Marmara'nın kıyı şeritlerinde yer alan bu yerleşim birimleri, Türkiye'nin ekonomik, turistik ve sosyal dokusunda önemli bir yer tutmaktadır. Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimiz hangileridir?

Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İllerimiz Hangileridir? Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

Marmara Denizi, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alarak Ege ve Karadeniz'i birleştirir. Bu önemli iç deniz, çevresindeki iller ve ilçeler için bir yaşam kaynağı oluşturur. Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller, balıkçılık, deniz ticareti ve turizm gibi sektörlerde öne çıkar. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerimiz hangileridir öğrenmek isteyenler için listeledik. İşte Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler…

Marmara Denizi'ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

İstanbul

  • İstanbul, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır ve denize uzun bir kıyı şeridiyle sahiptir.
  • İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları, Boğaziçi ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeleri içerir. Bu ilçeler arasında Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer gibi önemli merkezler bulunmaktadır.

Kocaeli

  • Kocaeli, Marmara Denizi'nin doğu kıyısında yer alır.
  • İzmit, Kandıra ve Gebze gibi ilçeleri bulunmaktadır.

Balıkesir

  • Balıkesir, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır ve denize uzanan bir kıyı şeridine sahiptir.
  • Gönen, Bandırma ve Erdek gibi ilçeleri Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir iline dahildir.

Çanakkale

  • Çanakkale, Marmara Denizi'nin güneybatısında yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller arasındadır.
  • Gelibolu, Çan ve Ayvacık gibi ilçeleri Marmara Denizi'ne kıyısı olan Çanakkale iline aittir.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan bu iller, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Deniz ticareti, balıkçılık, turizm gibi sektörlerde bu iller büyük öneme sahiptir. Ayrıca, Marmara Denizi'nin kıyıları, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olup, zengin bir kültürel mirasa da sahiptir. Bu nedenle, Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunda önemli bir yer tutmaktadır.

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Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İllerimiz Hangileridir? Marmara Denizi'ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler
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