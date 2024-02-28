Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İllerimiz Hangileridir? Marmara Denizi’ne Kıyısı Olan İller ve İlçeler

Marmara Denizi, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alarak Ege ve Karadeniz'i birleştirir. Bu önemli iç deniz, çevresindeki iller ve ilçeler için bir yaşam kaynağı oluşturur. Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller, balıkçılık, deniz ticareti ve turizm gibi sektörlerde öne çıkar. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerimiz hangileridir öğrenmek isteyenler için listeledik. İşte Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler…
İstanbul
Kocaeli
Balıkesir
Çanakkale
Marmara Denizi'ne kıyısı olan bu iller, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Deniz ticareti, balıkçılık, turizm gibi sektörlerde bu iller büyük öneme sahiptir. Ayrıca, Marmara Denizi'nin kıyıları, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olup, zengin bir kültürel mirasa da sahiptir. Bu nedenle, Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller ve ilçeler, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunda önemli bir yer tutmaktadır.