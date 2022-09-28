Marmaris Muğla Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Marmaris Muğla Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Marmaris, Muğla'nın en güzel ilçelerinden birisidir. Turizm açısından gelişmiş olan bu ilçe, eşsiz doğasıyla ve masmavi deniziyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Marmaris'ten Muğla'ya gitmek için birçok alternatif bulunmaktadır. Özel aracı olanlar, Marmaris- Muğla arası mesafeyi farklı güzergahlarda tamamlayabilirler. Bunun yanı sıra Marmaris'ten Muğla'ya giden otobüsler de tercih edilebilir. Aynı şekilde uçak da bir diğer alternatiftir. Her iki bölge arası yolculukta geçen süre de önemlidir. Özel araçla yapılan yolculuk, otobüs yolculuğuna hemen hemen yakın olacaktır. Uçak yolculuğu ise karayolu mesafesine göre daha kısa olacağı için geçen süre de buna göre az olacaktır. Birçok kişi rahat olması ve zamandan tasarruf sağlaması sebebiyle uçak yolculuğunu tercih etmektedir.

Marmaris Muğla Arası Kaç Kilometre?

Marmaris ile Muğla arası özel araçla yapılan yolculukta farklı güzergahlar kullanılabilir. Marmaris'ten Muğla'ya yolculuk özel araçla Aydın Muğla Yolu/D550 üzerinden yapıldığında 56,2 kilometre olacaktır. Marmaris Muğla arası yolculuk, Aydın Muğla Yolu/D550 ve Ula Yolu üzerinden yapıldığında ise bu mesafe 62,4 km olacaktır.

Otobüs yolculuğunda ise, Marmaris Muğla arası mesafe ortalama 56 km olacaktır. Uçak yolculuğunda Marmaris ile Muğla arası mesafe 41 kilometre olarak bilinmektedir.

Marmaris Muğla Arası Mesafe Kaç Km?

Marmaris Muğla arası mesafe karayolu ve havayoluna göre değişiklik gösterecektir. Marmaris'ten Muğla'ya karayoluyla gidildiğinde mesafe ortalama 55,1 kilometre olacaktır. Bir diğer seyahat biçimi olan uçak yolculuğunda ise iki bölge arası kuş uçuşu mesafe toplamda 41 kilometredir.

Marmaris Muğla Arası Kaç Saat?

Ülkemizde şehirlerarasında olduğu gibi, ilçeler arasında da yolculuk yapılmaktadır. Her iki bölge arası mesafenin dışında yolculuk boyunca geçen süre de merak edilmektedir. Marmaris Muğla arası yolculuk özel araçla Aydın Muğla Yolu/D550 üzerinden yapıldığında 1 saat 14 dakika sürecektir.

Bir diğer güzergâh olan Aydın Muğla Yolu/D550 ve Ula Yolu üzerinden yapılan yolculuk ise toplamda 1 saat 23 dakikadır. Marmaris ile Muğla arası en çok tercih edilen seyahat aracı otobüstür. Marmaris'ten kalkan otobüsler ortalama 57 dakikada Muğla'ya ulaşır. Bu süre, farklı seferlere göre değişiklik gösterebilir. Her iki bölge arası kuş uçuşu 41 kilometre olan uçak yolculuğu ise ortalama 3 dakikadır.