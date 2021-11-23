Mars’ın kaç uydusu var? Mars’ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Üzerinde çokça araştırılma yapılan gezegenlerden biri olan Mars'ın yörüngesine oturmuş 3 uzay gemisi vardır. Mars, Dünya dışında su ve yaşam içermesi muhtemel gezegen olarak görülmektedir. İşte, Mars gezegeni hakkında en merak edilenler…

Mars'ın Uyduları

Uyduya sahip olan gezegenlerden biri de Mars'tır. Mars'ın 1877 yılında astronom Asaph Hall tarafından keşfedilmiş iki uydusu bulunmaktadır. Bu uydular "Phobos" ve "Deimos" adında düzensiz biçime sahip iki uydudur. Phobos Mars'ı 7 saat 39 dakikada dönerken, Deimos'ın Mars'ta dolaşma 30 saat 18 dakika sürmektedir.

Mars'ın İsimleri

Mars ismi Roma mitolojisinde savaş tanrısı Mars kökeninden gelmektedir. Mars Yunanca'da da "Ares" ismi kullanılarak tanımlanmaktadır. Arapça 'da da gezegenin kırmızımsı renkte olmasına ithafen "Merrih" kelimesi kullanılmaktadır.

Mars'ın Özellikleri