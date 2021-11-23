Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mars'ın kaç uydusu var? Mars'ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 23.11.2021 08:51

Mars'ın kaç uydusu var? Mars'ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Mars’ın kaç uydusu var? Mars’ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Mars güneş sistemindeki 4. Gezegen olup Kızıl gezegen olarak bilinen bir gök cismidir. Kızıl gezegen olarak bilinmesinin sebebi yüzeyinde bulunan demir oksit nedeniyle kızılımsı bir görüneme sahip olmasıdır. Yer benzeri gezegenlerden biri olan Mars farklı isimlerle de bilinmektedir. Peki, Mars’ın kaç uydusu var? Mars'ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

Üzerinde çokça araştırılma yapılan gezegenlerden biri olan Mars'ın yörüngesine oturmuş 3 uzay gemisi vardır. Mars, Dünya dışında su ve yaşam içermesi muhtemel gezegen olarak görülmektedir. İşte, Mars gezegeni hakkında en merak edilenler…

Mars'ın Uyduları

Uyduya sahip olan gezegenlerden biri de Mars'tır. Mars'ın 1877 yılında astronom Asaph Hall tarafından keşfedilmiş iki uydusu bulunmaktadır. Bu uydular "Phobos" ve "Deimos" adında düzensiz biçime sahip iki uydudur. Phobos Mars'ı 7 saat 39 dakikada dönerken, Deimos'ın Mars'ta dolaşma 30 saat 18 dakika sürmektedir.

Mars'ın İsimleri

Mars ismi Roma mitolojisinde savaş tanrısı Mars kökeninden gelmektedir. Mars Yunanca'da da "Ares" ismi kullanılarak tanımlanmaktadır. Arapça 'da da gezegenin kırmızımsı renkte olmasına ithafen "Merrih" kelimesi kullanılmaktadır.

Mars'ın Özellikleri

  • Güneş sistemindeki 4. Gezegendir.
  • İki uydusu vardır.
  • Mars'ın yarıçapı Dünya'nınkinin hemen hemen yarısı kadardır.
  • Yüzeyinin kızılımsı olması demiroksitten kaynaklanmaktadır.
  • Mars'ta bulunan Olimpos Dağı güneş sistemi içerisindeki en yüksek dağdır.
  • Marineries Vadisi adı verilen kanyon da güneş sistemindeki en büyük kanyondur.
  • Kendi ekseni etrafında 24.6 saatte döner.
  • Dünya'nın 10'da 1'i kadar kütleye sahiptir.
  • Atmosferinin çoğu karbondioksitten oluşur.
  • İnce bir atmosfere sahip olduğu için sıcaklığı hapsedemez bundan dolayı sıcaklığı geceleri
  • -150 derelere kadar düşer.
  • Manyetik alanı yoktur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mars'ın kaç uydusu var? Mars'ın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA