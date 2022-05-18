Mars’ın Özellikleri - Mars Gezegeninin Kaç Uydusu Var, Neden Kızıl Gezegen Deniyor, Özellikleri Neler?

Bilim insanları; Dünya üzerinden bakıldığında, çıplak gözle en kolay görülebilen gezegenlerden biri olan Mars'a yönelik, özel üretilen insansız araçlar eşliğinde, sürekli keşif gezileri ve araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar Mars'ın özellikleri açısından oldukça mühimdir. Dilerseniz, Mars Gezegeninin kaç uydusu var, neden kızıl gezegen deniyor, özellikleri neler sorularının cevaplarını birlikte inceleyelim...

Mars Özellikleri

Yapısı nedeniyle Dünya'ya oldukça benzeyen Mars'ın birçok özelliği bilinmektedir. Kızıl gezegen olarak da adlandırılan Mars'ın ince bir atmosferi bulunmaktadır ve tıpkı Dünya'da olduğu gibi çöl, vadi ve kutup alanları mevcuttur. Yine Dünya ile birlikte aynı periyod içerisinde dönüyor olması da Mars ve Dünya'nın benzerliğini göstermektedir. Konum olarak Dünya'ya en yakın olan ve iki adet uydusu bulunan Mars'ın bazı özellikleri şunlardır;

Mars yörüngesi diğer gezegenlere kıyasla yüksek basıklığa sahip olmaktadır ve eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Mars ikliminde oldukça önemli etkide bulunan olay ise Mars'ın enberi konumdayken Güneş'e uzaklığı yaklaşık 207 milyon kilometreyken, evç konumunda bu mesafe 249 milyon kilometreye çıkmakta olması ile açıklanmaktadır.

Mars'ın kendi etrafındaki tam turu 24.6 saatte tamamlanmaktadır. Yine Mars'ın Güneş etrafındaki bir tam turu ise 387 gün olarak bilinmektedir.

Mars'ın yörüngesel özelliklerinden biri de; Mars'ın dönüş ekseninin, yörünge düzlemi ile ilgili olarak, eğikliği 25 derecedir. Dünya'nın 23.4 olarak bilinmektedir.

Mars'ın fiziksel özelliklerinden biri olarak; gezegenin yarıçapı 3.364 kilometre olarak bilinmektedir. Dünya'nın ise 6.371 kilometredir.

İki adet uydusu bulunan Mars gezegeninin kütlesi, 0.107 Dünya kütlesi olarak bilinmektedir.

Mars gezegeninin ortalama yoğunluğu 3930 kg/m3 olarak ölçülmüştür.

Mars yüzeyinde derin kanyonlar ve devasa volkanik yapılar bulunmaktadır. Bu yüzey olguları ise toz fırtınaları ile birlikte şekillenmiştir. En önemli ve etkileyici yüzey yapılarından bazıları; ''Valles Marineris'', ''Olympus Mons'' olarak belirtilebilir.

Mars, bir günü 24 saat 40 dakikada tamamlamaktadır. Dünya ise bir günü 24 saatte tamamlamaktadır.

Mars, Güneş'in etrafında 686 Dünya günü süresinde dönmektedir.

Mars Gezegeni

Mars gezegeni sıcaklığı -87 dereceye kadar inmekte olduğu için oldukça ölümcül bir gezegen olarak bilinmektedir. Mars atmosferi, Dünya atmosferi kadar kalın değildir ve bu atmosferin %95 kadarı karbondioksitten oluşmaktadır. Mars'ta yerçekimi, Dünya'ya kıyasla %37 oranında olduğu için, hareket etmek oldukça güçtür. Örneğin Dünya'da zıplandığında 1 metre yüksekliğe ulaşıldığında, Mars'ta bu yükseklik 3 metre olmaktadır. Dünya hariç, Mars gezegeni, Güneş Sistemi içerisinde bulunan gezegenler arasında yaşam ve su içermesi en olası gezegen olarak karşımıza çıkmaktadır.

Marsın Özellikleri

Mars Express, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter gibi, yüzeyinde üç uzay gemisi bulunan Mars gezegeninin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları şu şekilde örneklendirilebilir;

Mars gezegeni yüzeyine, Dünya'dan birçok (rover) yüzey gezgini gönderilmiştir.

Mars gezegeninin manyetik alanı bulunmamaktadır.

Mars atmosferinin %95 kadarı karbondioksitten oluşmaktadır.

Mars kütlesi, Dünya kütlesinin 10'da 1'i olacak şekildedir.

Mars'ın biçimsiz şekilde, ''Deimos ve Phobos'' adında iki adet uydusu bulunmaktadır.

Kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars'ın bu isimle adlandırılmasının sebebi; demir oksit sebebiyle kırmızı renge sahip olmasıdır.

Mars'ın, Güneş çevresindeki bir tam turu 687 gün olarak bilinmektedir.

25 derecelik bir eksen eğikliği bulunmaktadır.

Olympos Mons adındaki Güneş Sistemi'nin en büyük dağına sahiptir.

Valles Marineris adındaki Güneş Sistemi'nin en büyük kanyon sistemine sahiptir.

Marsın Uyduları

Mars gezegeninin iki adet biçimsiz uydusu bulunmaktadır. Bu uydular; ''Deimos (dehşet)'' ve ''Phobos (korku)'' olarak adlandırılmıştır. İki uydu arasındaki en büyük uydu, Phobos uydusudur. Phobos uydusu 20 kilometre genişliğinde ve 28 kilometre uzunluğundadır. Phobos uydusuna kıyasla daha küçük bir uydu olan Deimos uydusu ise, sadece 10 kilometre genişliğinde ve 16 kilometre uzunluğundadır. Bu iki uydu; ''yakalanmış astroidler'' olarak bilinmektedir. Bu uyduların tam küresel şekle girememesinin sebebi, kütle yerçekimine sahip olmamalarıdır. İki uydu da ismini, Yunan savaş tanrısı olan Ares'in arabasını çeken iki attan almıştır.