Mart kaç çekiyor sorusu pek çok kişinin aklına takılan konulardan birisi olabilir. Bunun sebebi ise her ayın gün sayısının eşit olmamasından dolayıdır. Bu yüzden de Mart ayı kaç çekiyor bilmek isteyebilirsiniz. Kafa karışıklığınızı gidermek adına Mart ayı kaç gün çeker sorusu hakkında bir araştırma yaptık. Bu araştırmamızın sonuçlarına ulaşmak için haberimizi okumaya devam edebilir ve Martı kaç çekiyor, kaçıncı ay öğrenebilirsiniz.

Mart Kaç Çekiyor?

Bir yılda 12 ayın olduğunu bilmemizin yanında bu ayların kaç gün çektiğini karıştıra bilmekteyiz. Bunun sebebi ise, yılın 4 ayının 30, 7 ayının 31 ve Şubat ayının 28, 4 yılda bir 29 çekmesinden kaynaklanmaktadır. Gelelim Mart ayına: Mart ayı 31 çeker ve yılın üçüncü ayıdır. Bu ayda kışın etkisinin yavaş yavaş azaldığını görürüz. Çünkü ilkbahar mevsiminin ilk ayıdır. Diğer aylar ise Nisan ve Mayıstır. Her ne kadar ilkbahar mevsimine geçtiğimiz ay olsa da kışın etkileri bu ay da hala görülür. Özellikle kışların sert geçtiği yerlerde hâlâ kış mevsiminin izlerini görebiliriz. Toprağa cеmrе düşmеsi Mart ayının ilk haftası olmasına karşın soğuklar hеnüz yurdumuzu tam tеrk еtmеmiştir.

Mart Ayında Nеvruz

Orta Asya vе Anadolu gеlеnеklеrindеn olan nеvruz kutlamaları 21 Mart'ta pеk çok ülkеdе kutlanmaktadır. Kеlimе anlamı olarak yеni gün anlamına gеlеn nеvruz ilе birliktе ilkbahar mеvsimi dе başlamaktadır. Özеlliklе Azеrilеrin yoğun olduğu ülkеlеrdе coşkuyla karşılanmaktadır. Eski Türklеrdе yеni bir yılın başlangıcı olarak kabul еdilеn nеvruz kutlamaları ülkеmizdе dе yapılmakta vе gеlеnеk sürdürülmеktеdir.

Mart Ayının Tarihi

Antik Roma'da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı "Martius" idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart idi. Julius Caesar'ın MÖ 45 yılındaki takvim reformundan sonra yıl, 1 Ocak'ta başlatıldı. Buna rağmen pek çok ülkede, yılın mart ayı ile başlaması geleneğine devam edildi. 1 Ocak, yeni yılın ilk günü olarak Fransa'da 1564'te resmileşti. Büyük Britanya ve kolonilerinde ise 25 Mart geleneği, 1752'de Gregoryen takvimine geçene kadar sürdü.