Marul ile Kıvırcık Farkı Nedir? Marul ve Kıvırcık Aynı Şey Mi, Farkları Neler? e1

Marul ve kıvırcık farkı incelendiğinde ikisinin de birbirinden oldukça farklı sebze türleri olduğu görülebilir. Her ne kadar görüntüsü, renkleri ve tadı benziyor olsa da aslında çok farklı yeşillik türleridir. Bununla birlikte içerisinde barındırdıkları vitamin ve mineral yönüyle de birbirinden ayrılırlar. Bu açıdan marul ve kıvırcık farkı nedir, aynı şey mi sorusuna farklı açılardan yanıt verilebilir.

Marul ve Kıvırcık Farkı Nedir?

Marul ve kıvırcık salataların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Ancak ikisi de birbirinden oldukça farklıdır. Kıvırcık marula göre çok daha ince ve dalgalı yapıya sahiptir. Marul daha uzun yapraklara sahiptir. İç kısımlara doğru açılan renkleri ile kıvırcık marula göre farklılık gösterir. Yıllık bir bitki olan bu sebze ılıman iklim sebzesidir. Marul içerisinde aynı zamanda A ve C vitaminleri de bulunmaktadır.

Marul ve Kıvırcık Aynı Şey Mi?

Marul ve kıvırcık birbiri ile aynı değildir. Bu tamamen yapılarında barındırdıkları vitaminlerden kaynaklanır. Kıvırcık içerisinde A, B, C, D, E vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda çinko, bakır, sodyum, iyot ve kalsiyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Birçok önemli faydası bulunan kıvırcık özellikle düzenli tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer almaktadır. Özellikle kıvırcığın hamilelik döneminde kadınların tüketmesi gereken bir sebze olduğu söylenebilir. Düzenli tüketilmesi kemik erimesinin önlenmesinde önemli katkıları olduğu söylenebilir.