Masa Eş Anlamlısı Var Mı? Masa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler farklı biçimlerde yazılmalarına rağmen metin içerisinde anlamı zenginleştiren, ifadelerde çeşitlilik sağlayan kelimelerdir. Masa kelimesini de farklı anlamlarda kullanarak ifadelerinize zenginlik katabilirsiniz. Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız masa kelimesi, bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilyayı ifade eder. Bir diğer anlamı ise kurumlarda belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölümdür. Masa eş anlamlısı var mı, masa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler verilebilir.

Masa Eş Anlamlısı Var Mı?

Masa belirli bir nesneyi karşılayan terimdir. Bu sebeple masa kelimesinin eş anlamlısı yoktur.

Masa Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Masa kelimesini anlam yönünden birebir karşılayan kelime yoktur. Eş anlamlısı olmasa da benzer ifadelerde kullanılabilecek terimler vardır. Bunlar: Sehpa, çalışma masası gibi yakın anlam taşıyan terimlerdir.

Masa Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Çalışma masasını sağlam kuramadığı için hemen kırdı.

Sehpanın üzerindeki tüm vazolar tozlanmıştı.

Haftalardır bakmadığı dosyalar masanın üzerinde birikti.