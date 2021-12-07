Masa tenisi nasıl oynanır? Masa tenisi oyun kuralları nelerdir?

Masa tenisi hepimizin bildiği üzere düz, sert ve sıklıkla mavi veya yeşil renkteki bir masa üzerinde oynanmaktadır. Bu masanın genişlik ölçüsü 152 santimetre, uzunluğu ise 274 santimetredir. Profesyonel oyuncular şampiyonalar esnasında bu masa çevresinde gayet rahat mücadele edebilirler. Masa tenisi topu plastik benzeri malzemelerden elde edilmiştir. Genellikle beyaz olmakla birlikte turuncu renginde masa tenisi topları da mevcuttur. Toplamda ağırlık olarak 2.7 gram gelirken çap olarak 40 milimetre civarındadır.

Masa tenisi esnasında kullanılan diğer bir malzeme ise rakettir. Bunlar genellikle tahtadan yapılmakla birlikte topla vurulan kısım pürüzsüz ve katı bir forma sahiptir.

MASA TENİSİ NASIL OYNANIR?

Servis atma işlemi oyuncuların avuçları yukarı gelecek şekilde topu havaya doğru raketle atılarak yapılır. Servis atışı esnasında top kişinin kendi sahasında bir defa zıplayarak rakip sahasına gitmesi gerekir. Oyun servisle başlatıldıktan sonra kişi sahasına gelen topa raketi ile vurarak topu karşı sahaya göndermeye çalışır.

Bu durumun mümkün olmadığı zamanlarda ise oyuncunun rakibi bir sayı elde eder. Sayının ardından oyunun yeniden başlatılabilmesi adına servis atılır. Bu noktada 5 sayıda 1 servis atan değişir ve 21 sayı almayı başaran kişi seti kazanır. Set sonuna gelindiğinde 20-20'lik bir eşitlik durumu söz konusu olursa servis her sayıda değişim gösterir. Bu durumda karşı tarafa 2 fark atan kişi setin galibi olur.

MASA TENİSİ KURALLARI

Masa tenisi oyun kuralları şu şekilde sıralanabilir;

Masa tenisinde bir set 11 sayı ile bitmektedir.

Oyunun başlaması için servis atışı yapılır.

Oyuncular 2 adet servis atışı hakkına sahiptir.

2 kişilik oluşturulan setler 5 sette galip gelen oyuncu oyunu kazanır. Bu durum 4 kişilik oyunda ise 3 kazanan kişi ile sona erer.

Oyuncular tüm setin bitmesinde karşıda yer alan oyuncu ile yer değiştirir.

Oyunun sonunda 10-10 sayı eşitliği bulunuyorsa oyunculardan biri öne geçmelidir.

Servis atışı yapılırken top kişinin sahasına yalnızca bir kere değmelidir. Bu durumun tersi söz konusu ise karşı taraf sayı alır.

MASA TENİSİ KAÇ SET OYNANIR?

Masa tenisinde amaç topu raketle vurmak ve sahanın dışına çıkmasını önlemektir. Yani ağın iki yanı arasında gidip gelmesi gerekir. Oyun öncesinde ilk olarak taraflar arsında karşılaştırılması ile karşılaştırma 3 veya 5 set üzerinden oynanır. 3 setlik oyunu 2 set kazanan 5 setlik oyunu ise 3 set kazanan oyuncu masa tenisi maçını kazanır. Bu oyunda her set 11 sayıyı içermektedir. Setin sona ermesi durumunun söz konusu olabilmesi için oyunculardan birinin en az 2 fark ile 11 sayısına erişim sağlaması gerekir.