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Giriş Tarihi: 24.9.2021 09:56

Masal Eş Anlamlısı Nedir? Masal Kelimesinin Eş Anlamlısı

Masal Eş Anlamlısı Nedir? Masal Kelimesinin Eş Anlamlısı

Masal kelimesi günlük hayatta oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Hatta son yıllarda masal kelimesi yeni doğan çocuklara isim olarak konulan kelimeler içinde üst sıralarda yer bulmuştur. Bu nedenle de insanlar masal kelimesinin eş anlamlısını merak eder olmuştur. Masal kelimesi birçok eş anlama sahiptir. Bu içerikte bir yandan masal kelimesinin anlamını, bir yandan da “masal eş anlamlısı nedir?” sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Masal kelimesi hayatın içinde çokça kullanılan bir kelimedir. Neredeyse her ebeveyn çocuğuna her akşam bir masal anlatmaktadır. Peki bu ağızdan düşmeyen kelimenin anlamı ve eş anlamlıları nelerdir? Masal kelimesinin dilimizde birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte masalın eş anlamlıları!

MASAL EŞ ANLAMLISI

Masal kelimesi dilimize çoğu kelime gibi Arapçadan geçmiştir. Masal kelimesinin eş anlamlıları öykü, ustüre ve hikaye sözcükleridir. Günlük konuşma dilinde masal kelimesi için genellikle öykü veya hikaye kelimeleri tercih edilmektedir. Ustüre sözcüğü ise genellikle eski eserlerde ve özellikle Osmanlı dönemine ait kitabelerde sıklıkla geçmektedir.

MASAL NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MASAL TANIMI

Masal kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Masal kelimesi Arapçada öğretici hikaye anlamına gelen mas̠al kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Masal sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı bulunmaktadır. Masal kelimesinin ilk anlamı; sözlü edebiyat geleneğinin ürünü olan ve halk arasında dilden dile anlatılarak geçen, olağanüstü ögeler barındıran bir edebi tür şeklinde tanımlanabilmektedir. Masal kelimesinin ikinci anlamı ise boş ve manasız şekilde söylenen sözdür. Halk arasında masal kelimesinin farklı kullanış alanları da bulunmaktadır. Örneğin masal kelimesinin rivayet, efsane ve söylence anlamlarında da kullanım alanı vardır.

MASAL ÖZELLİKLERİ

Sözlü edebiyat dönemine ait masalların birtakım ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Masalların ortak özellikleri şunlardır;

  • Sözlü edebiyat ürünüdür,
  • Yazarları belli değildir,
  • Kurmacadır,
  • Olağanüstü öge içerirler,
  • Zaman ve yer belirsizdir,
  • İyiler iyi, kötüler ise çok kötüdür,
  • Eğiticidir,
  • Her masal en az bir hayat dersi barındırır,
  • Kalıplaşmış tekerlemeler ile başlar,
  • Her zaman mutlu sonla biter.

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Masal Eş Anlamlısı Nedir? Masal Kelimesinin Eş Anlamlısı
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