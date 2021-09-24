Masal Eş Anlamlısı Nedir? Masal Kelimesinin Eş Anlamlısı

Masal kelimesi hayatın içinde çokça kullanılan bir kelimedir. Neredeyse her ebeveyn çocuğuna her akşam bir masal anlatmaktadır. Peki bu ağızdan düşmeyen kelimenin anlamı ve eş anlamlıları nelerdir? Masal kelimesinin dilimizde birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte masalın eş anlamlıları!

MASAL EŞ ANLAMLISI

Masal kelimesi dilimize çoğu kelime gibi Arapçadan geçmiştir. Masal kelimesinin eş anlamlıları öykü, ustüre ve hikaye sözcükleridir. Günlük konuşma dilinde masal kelimesi için genellikle öykü veya hikaye kelimeleri tercih edilmektedir. Ustüre sözcüğü ise genellikle eski eserlerde ve özellikle Osmanlı dönemine ait kitabelerde sıklıkla geçmektedir.

MASAL NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MASAL TANIMI

Masal kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Masal kelimesi Arapçada öğretici hikaye anlamına gelen mas̠al kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Masal sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı anlamı bulunmaktadır. Masal kelimesinin ilk anlamı; sözlü edebiyat geleneğinin ürünü olan ve halk arasında dilden dile anlatılarak geçen, olağanüstü ögeler barındıran bir edebi tür şeklinde tanımlanabilmektedir. Masal kelimesinin ikinci anlamı ise boş ve manasız şekilde söylenen sözdür. Halk arasında masal kelimesinin farklı kullanış alanları da bulunmaktadır. Örneğin masal kelimesinin rivayet, efsane ve söylence anlamlarında da kullanım alanı vardır.

MASAL ÖZELLİKLERİ

Sözlü edebiyat dönemine ait masalların birtakım ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Masalların ortak özellikleri şunlardır;