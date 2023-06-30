Masalın Bölümleri - Masal Kaç Bölümden Oluşur, Sırasıyla Nelerdir?

Hayal ürünü olan, cin, peri ve melek gibi doğaüstü kahramanlara yer verilen masalın bölümleri neler diye merak edenler olabilir. Masal kaç bölümden oluşur diye araştıranlar, bunun toplamda beş tane olduğunu bilmelidir. Sırasıyla masal bölümleri, kuşaktan kuşağa aktarılan ve genellikle yazarı belli olmayan bu türün yapısını anlamayı sağlar. Masallar hangi bölümle başlar? İşte masal ile ilgili merak edilenler…

Masalın Bölümleri Neler?

Mensur bir yazı türü olan masallar, toplamda beş bölümden oluşurlar. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:

Döşeme: Masalın tekerleme ile başladığı bölümdür.

Serim: Olaylar ve kahramanlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye başlanan bölümdür.

Düğüm: Esas olayların yer aldığı ve masalın en uzun bölümüdür.

Çözüm: Olayların bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu kısımda iyiler ödüllendirilirken, kötüler ise cezalandırılır.

Dilek: Masalın en sonunda iyi temennilerde bulunulan bölümdür.

Masalların Özellikleri Neler?

Kahramanlarının genellikle doğaüstü özelliklere sahip olduğu ve gerçeklik kaygısının bulunmadığı öykülere masal adı verilir.

Okuyucuyu inandırmak gibi bir çabası yoktur ve çoğunlukla tamamen hayal ürünüdür.

Cinler, periler, devler ve cüceler gibi gerçek olmayan varlıklardan bahsedilir.

Genellikle mensur bir yapıya sahip olsa da bazıları nazım-nesirdir.

Masalların yazarları genellikle belli olmadığı için anonim bir türdür.

Evrensel değerlerin önemine dikkat çeker, iyilik ve kötülük, adalet ve haksızlık, merhamet ve acımasızlık, kibir ve alçakgönüllülük gibi zıtlıklar arasındaki çekişmeden bahseder.

Yer ve zaman kavramı belirsizdir. Kaf Dağı, Hint, Yemen ve Çin gibi mekanlardan bahsedilir.

Dini ve milli değerlerin hiçbiri yoktur.

Eğitici ve öğretici özelliklere sahip olduğundan dolayı didaktiktir.

Masallarda geniş zaman kipine ek olarak öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. "Bir varmış bir yokmuş" ile "evvel zaman içinde kalbur saman içinde" gibi tekerlemeler ile başlar. Sonunda ise iyi mesajlar verilir.