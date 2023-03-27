Maşallah Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Maaşallah Mı?

Maşallah, özellikle konuşma dilinde kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime, bir kişinin ya da yaşanan bir olay karşısında nazardan korunmak için söylenir. Yazışma dilinde de maşallah kelimesinin sıklıkla kullanıldığı dikkat çeker. Maşallah nasıl yazılır araştırmasında daha çok kelimede kaç "a" kullanılacağı üzerinde durulur. TDK açıklaması ile doğru yazılışı maaşallah mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Maşallah Nasıl Yazılır?

Maşallah, bir kişi ya da herhangi bir şeyin nazarlardan korunması için söylenen bir duadır. Bunun yanında umulmayan şeylerle karşılaşılması halinde sitem ve şaşkınlık ifadesi olarak da maşallah sözü kullanılır. Maşallah, toplumumuzda her kesim tarafından sıklıkla kullanılan ve dillere yer etmiş bir kelimedir. Bahse konu kelime ile ilgili yazım konusunda bir kısım hatalar yapılabilir. Kelimenin maşallah mı yoksa maaşallah şeklinde mi yazılması gerektiği merak edilir. TDK sözlüğü incelendiğinde doğru yazım şeklinin maşallah şeklinde olması gerektiği anlaşılır.

Maşallah – doğru yazım

Maaşallah – yanlış yazım

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Maaşallah Mı?

Maşallah kelimesinin doğru yazımı TDK sözlüğünde açık şekilde belirtilmiş olsa da kimi kaynaklarda kelimenin "maaşallah" şeklinde kullanıldığı da görülür. Toplumumuzun bazı kesimlerinde de kelimenin "maaşallah" şeklinde kullanıldığı dikkat çeker. Söz konusu kullanım yanlıştır. Maşallah kelimesinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.