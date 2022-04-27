Maskesiz ilk ders

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekânlarda maske kullanımını hem kaldırmış bulunuyoruz." dedi. Salgının tekrarlanmaması temennisinde bulunan Özer, gerekli önlemler alındığında okulların toplumlardaki en güvenli kurumlar olduğunu dile getirerek "Çünkü okullar eğitimin ötesinde kişisel gelişimlerin, psikolojik gelişimin ve akran paylaşımının yapıldığı ve bir ülkenin geleceğini inşa eden gençlerin yetiştiği mekânlardır. Onun için bu mutlu anımızı, artık Kovid-19 salgını süreciyle alakalı maskeleri de çıkarttığımız bu süreci, başarılı bir şekilde tamamladığımızı tüm toplumumuza ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

MİMİKLER GÖRÜNÜR OLDU

Hem eğitimciler hem öğrenciler karardan oldukça memnun. Salgın sürecinde sosyal mesafe ve maske kurallarına en çok riayet eden eden kurumların okullar olduğunu anlatan eğitimciler ''Maskenin kaldırılması en çok öğretmenler için yararlı oldu. Çünkü 40 dakika boyunca maskeyle ders anlatmak, sesini tüm sınıfa duyurabilmek öğretmenler için oldukça zor oluyordu. Yüzün neredeyse yarısı da kapalı olduğu için öğretmenlerin mimiklerini anlamak da neredeyse imkansızdı. Dersler artık daha verimli olacaktır'' dediler.

PSİKOLOJİK ETKİSİ DE OLUMLU

Okullarda maskelerin kaldırılması kararını SABAH'a değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ''Karar öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için oldukça önemli oldu. Her ne kadar sınıflar düzenli bir şekilde havalandırılsa da özellikle solunum sıkıntısı olan öğrenciler için maskeyle nefes alıp vermek çok zordu. Öte yandan maskenin kaldırılması demek öğrenciler için salgının hafiflediği anlamına geliyor. Bu da psikolojik bir rahatlama sağlayacak'' diye konuştu.