Maskülen, Türkçede farklı konular içerisinde kullanılan kelimedir. Kullanım alanlarının geniş olması bu kelimenin oldukça popüler olmasını da sağlamıştır. TDK'ya göre açıklaması araştırılan noktalar içerisindedir. Fransızca 'masculin' kelimesinden gelmiştir. Modadan kültüre kadar birçok alanda kullanılabilir. Maskülen ne demek, maskülen davranış ve giyim ne anlama gelir sorularının yanıtlarını bilmek kelimeyi doğru kullanmak açısından önemlidir.

Maskülen Ne Demek?

Maskülen kelimesi 'erkeksi' anlamına gelir. Daha açık bir ifade ile 'erkeğe benzeyen kişi ya da onları andıran' şeklinde açıklanabilir. Moda dünyasında çok fazla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kişilerin giyim tarzından bahsederken maskülen kelimesi kullanılır. Bu kelime daha çok kadınlar için kullanılmaktadır.

Maskülen Davranış ve Giyim Ne Anlama Gelir?

Maskülen davranış, bir kadının erkeksi tavırlar sergilemesi şeklinde açıklanır. Erkek gibi konuşan ya da erkeksi hareketler yapan kişilerin davranışları maskülen olarak tanımlanır. Feminen kelimesinin tamamen zıttı bir kelimedir. Bayan için kullanılır. Bununla birlikte kadının erkeksi davranışlarını vurgulamak için kullanılmaktadır.

Maskülen giyim ise bir kadının erkeksi kıyafetler giymesidir. Moda betimlemesi olarak çok kullanılan bu kelime bayan için tasarlanan fakat görünüm olarak erkek kıyafetlerini andıran giysilerdir. Bu giysiler kadınların daha erkeksi görünmesini sağladığından maskülen giyim adını almıştır. Maskülen giyim ürünleri arasında takım elbiseler, metal eşyalar, klasik ayakkabılar gibi daha çok erkeksiliği vurgulayan parçalar öne çıkar.