Maslak Nereye Bağlı? Maslak Nerede, Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Maslak nerede diye merak edenler olabilir. Aranılan konumun adres bilgilerini eksiksiz bir şekilde öğrenmek için Maslak nereye bağlı sorusunun cevabı kesinlikle bilinmelidir. Anadolu Yakası'ndan Maslak'a nasıl gidilir öğrenmek isteyenler için birçok toplu taşıma seçeneği mevcuttur. Maslak hangi yakada bulunur ve hangi ilçeye bağlıdır? Otobüsle, dolmuşla ve metro ile nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

Maslak Nerededir?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Maslak, günümüzde Sarıyer ilçesine bağlı olsa da geçmişte 18 Ekim 2012 yılına kadar Şişli'ye bağlı kalmıştır. Maslak'ın komşuları arasında Beşiktaş, Sarıyer, Ayazağa ve Huzur mahallesi bulunur. Ekonomik açıdan gelişmiş bir mahalle olan Maslak, gökdelenleri ve diğer yüksek yapıları ile dikkat çeker. Birçok şirkete ev sahipliği yapmasından dolayı tam bir iş ve ticaret merkezidir. İTÜ'ye ev sahipliği yapan Maslak, bundan dolayı ulaşım bakımından son derece yoğun bir güzergâh üzerinde bulunur. Ulaşımın oldukça kolay olduğu bu bölgeye, her türlü toplu taşıma ile gidilebilir.

Maslak'a Nasıl Gidilir?

İstanbul'un her iki yakasında ikâmet edenlerin, Maslak'a gitmek için tercih edebilecekleri çok sayıda seçenek bulunur. Bu mahalleye, metro ile daha kısa bir sürede gitmeyi düşünenlerin M2 hattını kullanmaları gerekir. Otobüsü kullanacak olanlar, 25G, 29A, 29C, 29D, 41, 41AT, 41E, 42M, 47L, 59RS ve 62H hatlarına binmelidir. Maslak'a giden dolmuş hatları ise SRY-08, SRY-10 ve SRY-13'tür. Şahsi araçları ile Maslak'a varmayı planlayanlar, İstanbul Çevre Yolu'ndan (O2) veya D100 üzerinden yola çıkmalıdırlar. Taksi veya özel araçla gitmek daha rahat görünse de özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşım istenen sürede gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden zamanı dikkate alarak yolculuğa çıkmak, olası gecikmelerin meydana gelmemesi açısından önemlidir.