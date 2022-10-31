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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:47

Maşrik Ülkeleri - Maşrik Ne Demek, Neresi ve Tarihte Hangi Ülke İçin Kullanıldı?

Maşrik Ülkeleri - Maşrik Ne Demek, Neresi ve Tarihte Hangi Ülke İçin Kullanıldı?

Maşrik ülkeleri, Akdeniz ile İran arasındaki Arap devletlerini kapsayan Orta Doğu bölgesidir. Arap Yarımadası’nın kuzeyinde ve Kuzeybatı Afrika’da bulunan Mağrip Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Mısır toprakları da Maşrik Bölgesi’nin bir parçası varsayılmaktadır ancak Maşrik ve Mağrip toprakları arasında bulunan ayrı bir bölge olarak görülmektedir. Peki Maşrik ülkeleri hangileridir, Maşrik ne demek, neresi ve tarihte hangi ülke için kullanıldı? Sizler için araştırdık.

Doğu Arap Ülkeleri'ni içine alan bölge "Maşrik" olarak adlandırılmıştır. "Doğu" anlamına gelen ve güneşin doğuşunu teslim eden; Suriye, Ürdün, Irak ve Filistin'i kapsayan Maşrik ülkeleri hakkındaki bu yazımızla karşınızdayız.

MAŞRİK NE DEMEK, NERESİ VE TARİHTE HANGİ ÜLKE İÇİN KULLANILDI?

Arapça'dan dilimize geçmiş olan Maşrik kelimesi "Doğu" anlamına gelmekte ve "Güneşin doğduğu yer" olarak nitelendirilmektedir. Maşrik, tarihsel dönemde Arap dünyasının doğusunda yer alan Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Filistin ve Irak'ı kapsayan bölüme verilen addır. Akdeniz ile İran arasında sınırlanan ülkeleri ifade etmektedir ve aynı zamanda Kuzey Afrika'nın batı kısmı olan Mağrip Bölgesi ile birlikte anılmaktadır.

Tarih boyunca Levant Bölgesi ile birlikte yönetilmiş olan Mısır toprakları da Maşrik Bölgesi'nin bir parçası varsayılmaktadır ancak Maşrik ve Mağrip toprakları arasında bulunmakta ve bu bölgelerle kültürel, etnik ve dilsel bağları olmasına rağmen her ikisinden de farklı bir bölge parçası olarak gruplandırılmaktadır. Maşrik ve Mağrip; Müslüman Arap yönetimince Mısır Devleti'nin Doğusu ve Batısı olarak tanımlanmış iki bölgedir.

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Maşrik Ülkeleri - Maşrik Ne Demek, Neresi ve Tarihte Hangi Ülke İçin Kullanıldı?
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