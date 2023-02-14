Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Maşuk Ne Demek? Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder, Kime Denir?
Giriş Tarihi: 14.2.2023 11:36 Son Güncelleme: 14.2.2023 11:36

Maşuk Ne Demek? Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder, Kime Denir?

Arapça kökenli sözcükleri araştırıyorsanız maşuk ne demek sorusunu da araştırmanız gerekir. Söz konusu kelime divan edebiyatı için de çok önemlidir. Divan şiirinde maşuk kimi temsil eder? Genellikle bu kelimenin aşık ile maşuk şeklinde kullanıldığı görülür. Aşık ve maşuk arasında bir kısım farklar vardır. Maşuk kime denir? Aşık ile maşuk arasındaki fark ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Maşuk Ne Demek? Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder, Kime Denir?

Maşuk ne demek sorusunu araştırmak için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. TDK sözlükleri de bu kaynaklardan biridir. Divan edebiyatı eserlerinde de maşuk kelimesinin yaygın olarak kullanıldığına şahit olursunuz. Divan şiirinde maşuk kimi temsil eder? Bunun yanında maşuk kime denir sorusu da araştırılması gerekenlerden biridir. Pratik bir araştırma ile konu ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Aşık ile maşuk arasındaki fark yazımızın devamında.

Maşuk Ne Demek?

Maşuk, Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime zaman içerisinde dilimize girmiş ve yaygın olarak kullanılan bir sözcük olmuştur. Maşuk kelimesinin anlamında TDK kaynakları öncelikli olarak incelenmelidir. TDK sözlüğünde maşuk, "sevilen ya da âşık olunan" demektir.

Tarihsel kaynaklara bakıldığında âşık ile maşuk hikâyesi de karşınıza çıkar. Bu hikâyede aşkın, benlikten çıkılarak "senim" diyebilmek olduğuna vurgu yapılır. Söz konusu hikâyede âşık, kendinden vazgeçmiş ve maşuka "ben senim" demiştir.

Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder?

Maşuk, sevilen erkek anlamına gelir. Divan edebiyatı örneklerinde de âşık ile maşuk ikilemesinin yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bu eserlerde âşık olana âşık, âşık olunan kişiye ise maşuk denilmiştir. Dizelerin ifade gücünü artırma adına bu ikilemeden istifade edilmiştir. Söz konusu ikileme aynı zamanda dizelerin kafiyesine de yardımcı olmuştur. Divan şiirindeki birçok eserinde maşuk, özlemi duyulan kişi olarak yer almıştır. Şiirlerde âşık, maşuka duyduğu özlemden bahsetmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maşuk Ne Demek? Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder, Kime Denir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA