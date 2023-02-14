Maşuk Ne Demek? Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder, Kime Denir?

Maşuk ne demek sorusunu araştırmak için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. TDK sözlükleri de bu kaynaklardan biridir. Divan edebiyatı eserlerinde de maşuk kelimesinin yaygın olarak kullanıldığına şahit olursunuz. Divan şiirinde maşuk kimi temsil eder? Bunun yanında maşuk kime denir sorusu da araştırılması gerekenlerden biridir. Pratik bir araştırma ile konu ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Aşık ile maşuk arasındaki fark yazımızın devamında.

Maşuk Ne Demek?

Maşuk, Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime zaman içerisinde dilimize girmiş ve yaygın olarak kullanılan bir sözcük olmuştur. Maşuk kelimesinin anlamında TDK kaynakları öncelikli olarak incelenmelidir. TDK sözlüğünde maşuk, "sevilen ya da âşık olunan" demektir.

Tarihsel kaynaklara bakıldığında âşık ile maşuk hikâyesi de karşınıza çıkar. Bu hikâyede aşkın, benlikten çıkılarak "senim" diyebilmek olduğuna vurgu yapılır. Söz konusu hikâyede âşık, kendinden vazgeçmiş ve maşuka "ben senim" demiştir.

Divan Şiirinde Maşuk Kimi Temsil Eder?

Maşuk, sevilen erkek anlamına gelir. Divan edebiyatı örneklerinde de âşık ile maşuk ikilemesinin yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bu eserlerde âşık olana âşık, âşık olunan kişiye ise maşuk denilmiştir. Dizelerin ifade gücünü artırma adına bu ikilemeden istifade edilmiştir. Söz konusu ikileme aynı zamanda dizelerin kafiyesine de yardımcı olmuştur. Divan şiirindeki birçok eserinde maşuk, özlemi duyulan kişi olarak yer almıştır. Şiirlerde âşık, maşuka duyduğu özlemden bahsetmiştir.