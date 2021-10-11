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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:05

Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masum Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masum Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Masum sözcüğü anlam ilişkisi yönünden zengin bir kelimedir. Bunun yanı sıra pek çok anlamı beraberinde getirdiği için birçok kelimeyle de etkileşim halindedir. Masum kelimesini daha iyi idrak edebilmek için eş anlamlısı ve zıt anlamlısı gibi kavramları iyi öğrenmek gerekir. Buna göre masum zıt anlamlısı nedir? Masum kelimesinin zıt anlamlısı…

Masum kelimesi cümle içerisinde farklı farklı görevlerde kullanılmaktadır. En çok kullanılan görevi sıfattır. Genelde bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemektedir. Bunun haricinde masum kelimesi isim görevinde de kullanılabilmektedir.

MASUM KELİMESİNİN ANLAMI

Masum sözcüğü genel olarak bir şeyi nitelemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir şeyin ismi olarak da kullanılabilir. Anlam ilişkisine baktığımızda karşımıza birçok kavram çıkmaktadır. Bu kelimenin anlamını öğrenmede eş anlamlısı oldukça önemlidir. Masum kelimesinin eş anlamlısı ise 'saf, suçsuz' kelimeleridir. Bu bilgilere bakarak masum sözcüğünün anlamları şunlardır:

  • Hiçbir günahı, hiçbir suçu bulunmayan.
  • Temiz, saf.
  • Küçük çocuk.(halk ağzından)

MASUM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Masum sözcüğünün yerine günahsız, saf ve suçsuz kelimeleri kullanılabilir. Bu kelimelerin karşıt anlamlısı yani zıt anlamlısı olan sözcük ise suçlu sözcüğüdür. Bu karşıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Masumla ilgili kelimeleri iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz:

  • Herkesin bir suçu var ama suçlu diye kimsenin karşısına çıkamam.
  • Bir insanın saf olması onun kandırılması için yeterli bir nedendir.

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Masum Zıt Anlamlısı Nedir? Masum Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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