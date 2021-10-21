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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:55

Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlısı

Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlısı

Mat kelimesinin Türkçede iki farklı anlamı bulunmaktadır. Mat kelimesinin kökeni Arapçadır. Bu kelime satranç oyununda da karşıdaki rakibi alt etmek ve yenmek anlamında kullanılır. Mat kelimesinin en yaygın kullanımı ise parlak olmaya şeyleri ifade ettiği anlamıdır. Dikkat çekmeyen, sönük ve donuk renkleri tanımlarken mat kelimesi kullanılır. Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçede parlak, ışıltılı ve dikkat çekici ifadelerin tam aksini belirtmek için kullanılan kelimelerden biri mattır. Mat kelimesinin Türkçede bilinen bir diğer kullanımı ise satranç oyunudur. Burada Şah Mat ifadesi ile kullanılan kelime rakipleri yenmek ve etkisiz hale getirme anlamını taşır. İşte Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnekler hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

MAT KELİMESİNİN ANLAMI

Mat kelimesi Türkçede farklı anlamlarda kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'na göre parlak olmayan, dikkat çekmeyen ve donuk şeyleri ifade etmek için mat kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra mat etmek deyimi de halk arasında sıklıkla kullanılır. Satranç oyunundan gelen bu ifade ile karşıdaki kişiyi yenilgiye uğratmak anlamı aktarılır. Mat kelimesinin kökeni ise Arapça'dan gelmektedir.

MAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mat kelimesinin anlamı parlaklık ve ışıltılı olmayandır. Bu yüzden mat kelimesinin iki eş anlamı vardır. Bunlardan biri donuktur. Donuk kelimesi bir rengin parlak olmamasını karşılar. Bunun yanı sıra bir kişinin ifadesini anlatmak için mecazi anlamda da kullanılır. Bir diğer anlamı ise fersizdir. Farsça kökenli olan ve ışık anlamına gelen fer kelimesinden meydana gelen bu kelime fersiz olarak kullanıldığında mat kelimesinin eş anlamlısı olur.

MAT KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Ayşe mat renkleri kullanmayı hiç sevmezdi.
  • Kıyafet mat renkte olmasına rağmen dikkat çekiyordu.
  • Mat renkteki cismi parlatmak için saatlerce zımpara yaptı.
  • Kolyenin tüm parlaklığı gitmiş, mat bir görüntüye kavuşmuştu.

MAT EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Donuk:

  • O kadar yorgundu ki gözleri donuk donuk bakıyordu.
  • Donuklaşan bakışlarını bize çevirdi.

Fersiz:

  • Gözlerinin feri sönmüştü.

MAT KELİMESİNİN ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Mat kelimesi atasözü ve deyimlerde de kullanılır. Mat, satranç oyunundan gelen mat olmak ve mat etmek anlamlarından da kullanılır. İşte mat etmek ve mat olmak ile ilgili örnek cümleler.

Mat olmak:

  • Her şeyi bildiğini zannederken rakibi karşısında mat oldu.

Mat etmek:

  • Satranç dâhisi olduğu için karşısına geçen herkesi kolayca mat etti.

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