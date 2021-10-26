Mat Zıt Anlamlısı Nedir? Mat Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Mat sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise bir ismin önüne gelerek onu nitelemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca mat kelimesi eş sesli bir kelimedir. Bu nedenle birbirinden tamamen farklı iki anlamı vardır.

MAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Mat kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda karşımıza çok zengin bir kelime çıkmamaktadır. Bunun en önemli nedeni genel bir ifadeyi anlatmamasıdır. Kısacası daha detay bir anlamı ifade etmesidir. Bunlara ek olarak mat kelimesi eş sesli bir sözcüktür. İlk olarak aklımıza bir yüzeyin parlak olmaması anlamı karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında satranç oyununda, bir oyuncunun kazanması olayında da bu kelime kullanılmaktadır. Tüm bu bilgilere bakarak mat kelimesinin anlamları şunlardır:

(boya, renk, ışık vb. için) Parlak olmayan, donuk.

Satranç oyununda, oyunculardan birinin şahının korumasız ve kımıldayamaz duruma düşmesi biçimindeki yenilgi.

Bir tartışmada, karşısındaki kimseyi yanıt veremez duruma düşürmek.

MAT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türkçede pek çok kelimenin eş seslisi bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri de mat kelimesidir. Mat kelimesinin bu özelliği zıt anlamlılarını da etkilemiştir. Satranç oyununda kullanılan mat kelimesinin zıt anlamlısı olarak yenilgi, mağlubiyet gibi kelimeler kullanılabilir. Buna karşılık mat kelimesinin tasarım ve resim gibi alanlarda kullanılan anlamına göre zıt anlamlısı 'parlak, cilalı' sözcükleridir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir:

Zımparayla parlatılan mat ürünler olduğunu biliyorum.

Yerler çok parlak olduğu için gözümü alıyor ve önümü göremiyorum.

MAT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Mat kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Bunun yanında anlam dağarcığı çok geniş değildir. Bu nedenle de anlam ilişkisi zayıftır. Tüm bunlara bakarak mat kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimelerin oldukça az olduğunu anlayabiliriz. Bahsettiğimiz kelimeler şunlardır: