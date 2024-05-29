Matem Eş Anlamlısı Nedir? Matem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta kullanılan pek çok sözcüğün eş anlamlıları mevcuttur. Eş anlamlı sözcükleri bilmek, kelime dağarcığını genişletmek için başı başına faydalı bir eylemdir. Matem sözcüğü de eş anlamlı merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Matem eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını öğrenmek, matem kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konularını kolaylaştıracaktır.

Matem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Matem sözcüğü vefat ya da başka üzücü bir olayın ardından yaşanılan keder ve kederli atmosfer anlamına gelmektedir. Matem sözcüğü Arapça kökenlidir, Arapçada ağıt yakan kadınlar anlamına gelen 'ma'tam' sözcüğünden türemiştir. Matemin eş anlamlısı ise 'yas' kelimesidir. Eski Türkçeden gelme bir kelime olan yas, Eski Türkçede de ölünün arkasından duyulan üzüntü, keder ve hüsran anlamlarına gelmektedir.

Matem Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeleri öğrenirken akılda kalıcılığı arttırmak için, eş anlamlı kelimeyi cümle içinde kullanmak yararlı bir yöntemdir. Matem kelimesinin aş anlamlısının cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları şunlardır;

Haberi duyan herkes buz kesti, eve adeta bir yas havası çöktü.