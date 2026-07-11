Matematik dâhileri tarih yazdı
Aksaray'da 6 öğrenci, Bakü'deki Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda bir altın, üç gümüş ve iki mansiyon ödülü alarak şampiyon oldu. Öğrenciler, bir sonraki hedeflerinin, Berlin'de düzenlenecek Einstein Matematik Olimpiyatı finali olduğunu söyledi. Matematik öğretmeni Elif Tanış, "Bu çocuklar dünyaya açılabilecek potansiyele sahip" dedi. Matematik şampiyonu Betül Tanış (12) ise "Türk bayrağını dalgalandırmak benim için gurur vericiydi" diye konuştu. Türkiye matematik şampiyonu Sertuğ Yasir Yeğen (9) ise "Tarihe adımı altın harflerle kazımayı düşünüyorum" dedi.