Matematik dâhisi Lina’dan anlamlı armağan

Trabzon'da yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Lina Saka, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce STEM Olimpiyatları'nda dünya birinciliği elde eden Lina bu kez Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda 100 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarılı öğrenci, elde ettiği derecesini Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilere armağan etti. 23 Nisan'a buruk girdiklerini belirten Lina, "Kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu başarıyı kendim için değil, ülkemiz ve onları anmak için kazanmak istedim" dedi. Başarısının sırrını disiplinli ve düzenli çalışmak olarak açıklayan Lina'nın en büyük hedefi ise Nobel ödülü kazanmak.

TEMMUZDA ROMA YOLCUSU

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Lina, küçük yaşına rağmen katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda dikkat çekiyor. Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda da tam puan alarak Türkiye birincisi olan Lina, Singapur ve Dubai'de düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanmıştı. 153 ülkenin yer aldığı STEM Olimpiyatları'nda ise matematik kategorisinde dünya birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Lina, temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak finalde Türkiye'yi temsil edecek. Başarılı öğrenci ayrıca ABD'de düzenlenecek finaller için de davet aldı.