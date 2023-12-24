Matematik şampiyonu İrem Gülce’nin hayali gerçek oldu

Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Avrupa Matematik Oyunları yarışmasında altın madalya alarak Türkiye'nin gururu olan İrem Gülce Yazgan, bu yıl da EGMO 2023 Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak üst üste iki altın madalya kazanan ilk Türk kızı oldu. Yazgan'ın en büyük hayali MIT'de okumaktı. Yazgan'ın hayali gerçek oldu.

DÜZCE'DE BÜYÜDÜ

İrem Gülce Yazgan aynı zamanda Düzce BİLSEM öğrencisiydi. Matematik dışında piyano çalmayı da çok seven Yazgan, doktor bir baba ile çevre mühendisi annenin çocuğu. İrem Gülce, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine eğitimine Ankara Fen Lisesi'nde devam ediyor.