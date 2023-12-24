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Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:44 Son Güncelleme: 24.12.2023 16:07

Matematik şampiyonu İrem Gülce'nin hayali gerçek oldu

Avrupa Matematik Olimpiyatları'nda iki kez üst üste altın madalya kazanan ilk ve en genç Türk kızı İrem Gülce Yazgan dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) kabul edildi. Ankara Fen Lisesi’nde okuyan Yazgan MIT’te tam burslu matematik okuyacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Matematik şampiyonu İrem Gülce’nin hayali gerçek oldu

Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Avrupa Matematik Oyunları yarışmasında altın madalya alarak Türkiye'nin gururu olan İrem Gülce Yazgan, bu yıl da EGMO 2023 Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak üst üste iki altın madalya kazanan ilk Türk kızı oldu. Yazgan'ın en büyük hayali MIT'de okumaktı. Yazgan'ın hayali gerçek oldu.

DÜZCE'DE BÜYÜDÜ

İrem Gülce Yazgan aynı zamanda Düzce BİLSEM öğrencisiydi. Matematik dışında piyano çalmayı da çok seven Yazgan, doktor bir baba ile çevre mühendisi annenin çocuğu. İrem Gülce, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine eğitimine Ankara Fen Lisesi'nde devam ediyor.

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Matematik şampiyonu İrem Gülce'nin hayali gerçek oldu
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