Matematik Terimleri Sözlüğü - Temel Matematik Terimleri, Kavramları ve Anlamları

Matematik terimleri, matematikte kullanılan kavramları bünyesinde barındırır. Temel matematik terimi ve anlamları bilinerek matematik bilimine çok daha bilinçli bir yaklaşım tarzı sergilenebilir. İngilizce matematik terimleri sözlüğü de matematik alanına ilgi duyanlarda merak uyandırır. Bu terimlere hâkim olmak, matematik bilimine yaklaşım tarzınızı farklı bir noktaya taşıyacaktır. Günlük hayatta kullanılan matematik terimleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.



Matematik Terimleri



Matematik, tüm sayısal derslerin temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Günlük hayatta ister istemez herkes matematik terimleri ile içli dışlı olur. Bu kapsamda ön plana çıkan matematik terimlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Rakam: Matematik denildiğinde akla gelen kavramların başında rakamlar gelir. 0'dan 9'a kadar rakamlar matematiğin her alanında kullanılan sembollerdir.

Toplama: Matematiğin temel işlemlerinin başında toplama gelir. Toplama, iki ya da daha fazla sayının birbirine eklenmesi sonucu yeni bir sayının elde edilmesi işlemine verilen isimdir.

Çıkarma: Çıkarma, iki sayının birbirinden eksiltilmesini ifade eder. Yapılan işlem sonunda karşınıza yeni bir sayı çıkacaktır.

Çarpma: İki ya da daha fazla sayının kaç defa birbiri ile toplanacağını ifade eden bir işlemdir. Yapılan işlem, çarpım tablosu değerlerine göre yapılır.

Bölme: İki sayının birbiri içinde kaç kez olduğunu ifade eder. Bu işlem sonunda da karşınıza yeni bir sayı çıkacaktır.



Temel Matematik Terimi ve Anlamları



Matematik terimleri sadece 4 işlemle sınırlı değildir. İlkokul sıralarında öğretilen dört işlem, ilerleyen dönemde farklı konularda kendini gösterir. İşlenen konular temel kavramlardan ziyade matematiğin inceliklerini belirleyen hususlardır.

Küme: Matematikte kümeler konusu da ilgi çeken konular arasındadır. Küme, belli sayıda küme elemanının bir grup içerisinde toplanmasını ifade eder.

Açı: Açılar da matematiğin, daha doğrusu geometrinin ilgi çeken konuları arasındadır. İki doğru arasındaki yay, açı olarak ifade edilir. Bir çemberin etrafı 360 derece olup, iki doğru arasındaki açı 1 ila 359 derece arasında değişir.

Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalini gösteren bir kavramdır. Matematiğin ilerleyen konularında öğrencilere anlatılır.

Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen sayılara asal sayı denir. Bu konu ile ilgili de çok sayıda problem ve örnekle karşılaşılabilir.

Matematikte çok fazla kavram vardır. Bu kavramlar sadece matematiğin temel terimleri ile sınırlı değildir. Matematik söz konusu olduğunda karşınıza yüzlerce kavram çıkacaktır. Yukarıdaki örnekler sadece baz almanız için yazımızda yer almıştır. Daha fazla örnek için matematik alanında yapılan çalışmaları inceleyebilirsiniz.