Matematikte ortak dil hamlesi

Matematik eğitiminde yıllardır tartışılan kavram karmaşası ve terminoloji sorunu için önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Enstitü Sosyal işbirliğinde "İlkokul ve Ortaokul Matematik Terimleri Kılavuzu" hazırlandı. Kılavuz, ana sınıfından ortaokul sonuna kadar matematik öğretiminde kullanılan terim, sembol ve kavramların yaşa uygun ve tutarlı biçimde ele alınmasını amaçlıyor. Kılavuz, öğretmenlerden ders kitabı yazarlarına, program geliştirme uzmanlarından içerik üreticilerine kadar geniş bir kesim için başvuru kaynağı olacak. Çalışmayla birlikte Türkiye genelinde matematik öğretiminde ortak bir dil oluşturulması hedefleniyor. Yeni kılavuzun, özellikle erken yaşlardan itibaren öğrencilerin matematiğe bakışını güçlendirmesi ve kaygıyı azaltması bekleniyor.

KAYGIYA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, matematiğin öğrenciler için en kritik alanlardan biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin matematik kaygısının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Armağan, bu durumun önemli nedenlerinden birinin kavram ve terimlerdeki dağınıklık olduğunu belirtti. Armağan, standart bir terminoloji ihtiyacının sahadan gelen verilerle netleştiğini ifade ederek Bakanlık ile kurulan işbirliğinin bu ihtiyaca hızlı bir yanıt olduğunu söyledi.

EĞİTİMDE KALİTE ARTACAK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Başkanı Cihad Demirli ise kavramların eğitim sisteminin temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Terminolojide sağlanacak birlikteliğin yalnızca ders kitaplarıyla sınırlı kalmayacağını belirten Demirli, dijital içeriklerden ölçme-değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir alanda etkili olacağını ifade etti. Bu tür çalışmaların eğitimde kaliteyi artıracak önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

DİLİN ROLÜ MASAYA YATIRILDI

Tanıtımın ardından düzenlenen "Matematik Öğretiminde Dilin Kritik Rolü" başlıklı panelde, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler bir araya geldi. Panelde matematikte doğru kavram kullanımının öğrenme sürecine etkisi, öğrencilerin soyut düşünme becerileri ve kavram yanılgılarının önüne geçilmesi gibi başlıklar ele alındı. Uzmanlar, matematikte başarıyı artırmanın yalnızca soru çözme pratiğiyle değil, doğru kavram ve dil kullanımıyla mümkün olduğuna dikkat çekti.



KILAVUZ NE GETİRİYOR?



Matematikte kullanılan terim, kavram ve semboller standart hâle getiriliyor.

Ana sınıfından ortaokul sonuna kadar yaşa uygun dil kullanımı sağlanıyor.

Ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve dijital içerikler için ortak referans oluşturuluyor.

Öğrencilerde kavram karmaşasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Matematik kaygısını azaltacak daha anlaşılır bir öğrenme süreci destekleniyor.

Ölçmedeğerlendirme süreçlerinde terminoloji birliği sağlanıyor.