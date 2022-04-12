Matematik’te tarihi başarı elde eden kız öğrencilerin hedefi birincilik

Macaristan'ın Eger kentinde Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından '2202 Bilim Olimpiyatları Programı' kapsamında desteklenen İrem Gülce Yazgan altın , Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı. Bu başarıyla 1 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer alarak tarihi bir başarı elde eden Türk öğrenciler yurda döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den İstanbul Havalimanı'na gelen öğrenciler, kendilerini karşılayan basın mensuplarına duygularını aktardılar.

ÖĞRENCİLERİMİZİ BİRKAÇ AŞAMAYLA SEÇİYORUZ

Olimpiyatlarla ilgili olarak bilgi veren TÜBİTAK Matematik Komite Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Azer Kerimov "İyi bir başarıyla döndük. Zaten bu olimpiyata başladığından beri katılıyoruz. İyi başarılarımız var. Bu sene özellikle takım olarak ikinci olduk. Olimpiyatlara Avrupa'dan 31 ülke katıldı. Dünyadan başka ülkeler de katılıyordu, toplam 57 ülke katıldı. Öğrencilerimiz bir altın, iki gümüş, bir bronz madalya kazandı. Aslında kıl payı kaçırdılar, daha iyi bir başarı da yapabilirdik. Bu öğrencilerimizi birkaç aşamayla seçiyoruz. Yıl boyu çalıştırıyoruz. Öğrencilerimize 3-4 ay süren kamp yaptırıyoruz böyle iyi bir seviyeye gelmiş oluyorlar"

SENEYE HEDEFİMİZ BİRİNCİ YAPMAK

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Ankara Fen Lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi İrem Gülce Yazgan "Ülkemizi temsil ettiğimiz için gurur duyduk. İleride bilgisayar ve matematik okumak istiyorum bu yüzden olimpiyatların faydalı olduğunu düşünüyorum. Seneye hedefimiz ülkemizi birinci yapmak" dedi. Gümüş madalya kazanan Sena Başaran ise güzel bir başarı elde ettikleri için gururlu olduklarını ifade ederek hedefinin bir dahaki seneye daha iyi bir başarı elde etmek olduğunu söyledi.

GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Gümüş madalya kazanan İstanbul Atatürk Fen Lisesi 11'ncı sınıf öğrencisi Melek Güngör de "Gümüş madalya aldım. Altın madalyayı bir puanla kaçırdım. Sağlık olsun seneye inşallah Avrupa birincisi olarak döneriz. Sınav oldukça heyecanlıydı. TV'lerden izlediğiniz gibi olmuyor. Ama çok şükür güzel bir başarı elde ettik. Biz birinci olmayı hedefliyorduk. İkincilik de iyidir. O da seneye artık. Bilgisayar mühendisliği okumak işitiyorum" diye konuştu.

MADALYA KAZANINCA SİZİ KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR

Olimpiyatlarda her ülkenin en iyi matematikçilerinin yanı sınar değil en iyi beyinlerinin de bulunduğunu vurgulayan Güngör "Matematik Olimpiyatları matematikten ziyade zekayı da ölçen bir olimpiyat. Matematik olimpiyatında madalya kazanınca dünyanın sayılı üniversitelerinden teklifler alıyorsunuz. Sizi kaçırmak istemiyorlar. En azından geleceğimizi garantilemeye çalışıyoruz" dedi.