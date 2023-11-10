Matematikte Z, R, N İşaretleri Nedir? N, R, Z Ne Demek Ve Neyin Sembolüdür?

Matematikte her bir terimin anlamını bilmemiz gerekir. Özellikle problem sorularını ve işlemleri çözmemiz için bu sembollere hâkim olmalıyız. Her zaman karşımıza çıkan matematiksel semboller, bizim konuyu nasıl çözeceğimize karşı ipucu verir. Bu durumda önemli konulardan birisi olan rasyonel sayının sembolü Q iken, irrasyonel sayıların sembolü İ olarak gösterilir. Bunların dışında matematikte sıkça karşımıza çıkan Z, R ve N işaretlerinin anlamı da merak edilmiştir. Matematikte Z, R, N İşaretleri Nedir? N, R, Z Ne Demek ve Neyin Sembolü? İşte tüm detaylar…

Matematikte Z Nedir?

Matematikte Z işareti tam sayıları tanımlamak için kullanılır. Tam sayılar ise pozitif ve negatif sayılar olarak karşımıza çıkar. Pozitif sayılar 0'dan büyük olan sayılardır. Bunun aksine negatif tam sayılar ise 0'dan küçük sayıları ifade eder.

En küçük pozitif sayı -1, en büyük negatif sayı da-1'dir. Z sembolü tam sayıyı ifade etmekle beraber, negatif tam sayılar (Z-), pozitif tam sayılar ise (Z+) olarak karşımıza çıkar.

Matematikte R Ne Demek?

Matematikte sıkça karşımıza çıkan bir diğer sembol ise R'dir. R sembolü matematikte, gerçek sayılar adıyla da ifade edilen reel sayılar için kullanılır. Hem rasyonel hem de irrasyonel sayıları içeren reel sayılar kümesi R ile ifade edilir.

Hem pozitif hem de negatif olabilen reel sayılar tüm sayıları kapsar. Doğal ve tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar gibi farklı kategorideki sayılar reel sayının içerisinde yer alır.

Matematik Terimi N Nedir?

Matematikte en çok kullanılan terimlerden birisi de N'dir. N sembolü doğal sayıları ifade etmektedir. Doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardır.

Negatif sayılar 0'dan küçük olmayacağı için her zaman pozitiftir. En küçük doğal sayı 0 olabilirken, en küçük çift doğal sayı 2 olarak karşımıza çıkar. Bunların yanı sıra en küçük tek doğal sayı 1 olarak bilinir.