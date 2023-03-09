Matmazel kelimesi, Fransızca bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok televizyonlarda ya da edebi eserlerde bu kelime kullanılmaktadır. Bu yazımızda sizler için matmazel ne demek, Fransızca matmazel ne anlama gelir, kime denir, madam ile farkı ne gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Matmazel Ne Demek?

Matmazel sözcüğünün günlük konuşma dilinde çok fazla yeri yoktur. Sıklıkla tiyatral durumlar söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Matmazel kelimesi, Fransızca bir sözcüktür. Fransızca "mademoiselle" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Son dönemlerde pek çok kişi internet üzerinden Fransızca matmazel nedir sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Fransızca matmazel sözcüğünün Türkçe manası " genç hanımefendi" şeklindedir. Türk Dil Kurumuna göre matmazel kelimesinin anlamları ise şu şekildedir:

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Matmazel ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise madam ile farkı ne konusudur. Birçok kişi matmazel ile madam kavramlarını birbirine karıştırmaktadır. Matmazel ile madam kavramları arasında fark vardır. Matmazel kavramı evlenmemiş genç kızlar için kullanılan bir tabirdir. Madam kavramı ise evlenmiş ya da hiç evlenmemiş ama kırklı yaşlarına gelmiş asilzade kadınlar için kullanılan bir tabirdir.

Matmazel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Matmazel kime denir cümle içinde kullanımı nasıldır sorusunun yanıtı, pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Matmazel, evlenmemiş yani bekâr olan kızlara denmektedir. Matmazel kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermemiz gerekirse: