Mavi Akımı Özellikleri Ve Şiir Anlayışı: Maviciler Kimlerdir, Mavi Akımı Özellikleri Neler?

Maviciler, şiirde her zaman sanat yönünün ağır basması gerekliliğini savunmuş, hemen her şiirde güzel, anlamlı betimlemelerin bulunması, duygulara hitap etmesi, anlamlı bir şeyler etrafında sistemli bir şekilde oluşturulması hakkında fikirler belirtmişlerdir. Bu da Garip akımının tam zıttı bir anlayış olduğu için bu dönemde iki hareket birbirine zıt bir şekilde ün kazanmışlardır.

Mavi Akımı Özellikleri Nelerdir?

Garip akımına karşıdırlar, onlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Maviciler, Garip Akımı ve Orhan Veli'yi hedef aldılar.

Garipçilerin savunduğu ve fikir olarak ürettiği hemen her şeye karşı durmuşlardır.

Şiir onlara göre açık olmamalıdır. Garipçiler ile en keskin ayrılıkları budur.

Garipçilere karşı Maviciler şiirin tamamen açık olamayacağını ve anlam kapalılığının da şiiri düzyazı ya da makale türünden ayıran en önemli faktörlerden biri olduğunu düşünmektelerdi.

Şiir basit olamaz, zengin olmalı, betimlemelere yer verilmeli, içli yani duygusal olmalı ve derin olmalıdır.

Maviciler Kodlama

Mavicileri AFO şeklinde kodlamamız mümkündür.

A ttila İlhan

ttila İlhan F erit Edgü

erit Edgü Orhan Duru

Kalın puntoyla yazılmış baş harfler birleştirildiğinde AFO kodu ortaya çıkmaktadır.

Maviciler Şiir Anlayışı

Maviciler, dediğimiz gibi Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Peki, Mavicilerin tepki gösterdikleri şey, neydi? Çok basittir. Maviciler Garip akımının yaratıcılarına karşı şiirin kapalılığını, süslülüğünü yani sanat yönünü çok katı bir şekilde savunuyorlardı.

Garip akımında yer alan şairlere göre şiir tüm kurallardan ayrı bir şekilde yazarın istediği gibi yazılabiliyorken, Mavicilere göre şiiri yazmanın belli bir adabı vardı ve bu teamüllere uyulması gerekiyordu. Örnek olarak şiirde betimlemeler olacak, duygusal bir yön bulundurulacak ve anlam bakımından zengin olacak.

Maviciler Kimlerdir?

Maviciler olarak bilinen, Mavi akımını temsil eden yazarlar sırasıyla