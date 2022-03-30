Mavi Akımı Özellikleri Ve Şiir Anlayışı: Maviciler Kimlerdir, Mavi Akımı Özellikleri Neler?

Maviciler, şiirde her zaman sanat yönünün ağır basması gerekliliğini savunmuş, hemen her şiirde güzel, anlamlı betimlemelerin bulunması, duygulara hitap etmesi, anlamlı bir şeyler etrafında sistemli bir şekilde oluşturulması hakkında fikirler belirtmişlerdir. Bu da Garip akımının tam zıttı bir anlayış olduğu için bu dönemde iki hareket birbirine zıt bir şekilde ün kazanmışlardır.
Mavicileri AFO şeklinde kodlamamız mümkündür.
Kalın puntoyla yazılmış baş harfler birleştirildiğinde AFO kodu ortaya çıkmaktadır.
Maviciler, dediğimiz gibi Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Peki, Mavicilerin tepki gösterdikleri şey, neydi? Çok basittir. Maviciler Garip akımının yaratıcılarına karşı şiirin kapalılığını, süslülüğünü yani sanat yönünü çok katı bir şekilde savunuyorlardı.
Garip akımında yer alan şairlere göre şiir tüm kurallardan ayrı bir şekilde yazarın istediği gibi yazılabiliyorken, Mavicilere göre şiiri yazmanın belli bir adabı vardı ve bu teamüllere uyulması gerekiyordu. Örnek olarak şiirde betimlemeler olacak, duygusal bir yön bulundurulacak ve anlam bakımından zengin olacak.
Maviciler olarak bilinen, Mavi akımını temsil eden yazarlar sırasıyla