Mavi Deniz Anası Zehirli Midir? Mavi Deniz Anası Isırırsa Ne Olur, Zehirler Mi?

Özellikle yaz aylarında artan deniz turizmiyle beraber denizdeyken alınması gereken önlemler, denizdeki canlılara karşı alınması gereken tedbirler önemli bir konu haline geliyor. Ekosistemin giderek bozulduğu denizlerde ise tek etkilenen canlılar balıklar olmuyor. Denizanaları da bozulan ekosistem sonucunda insanların bulunduğu kıyılara yaklaşıyor, ister istemez korku salıyor. Genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen Mavi denizanası zehirli midir, ısırırsa ne olur, zehirler mi gibi sorular da herkesin aklına takılıyor.

Mavi Denizanası Zehirli Midir?

Temas edilmesi sonucunda kendilerini korumak adına tepki veren mavi denizanaların, uzmanlar tarafından orta derecede zehirli bir canlı olduğu belirtilmiştir. Yanına yaklaşılması tavsiye edilmeyen bu denizanasının vereceği zarar herhangi bir denizanasıyla aynıdır.

Mavi Denizanası Isırırsa Ne Olur, Zehirler Mi?

Deriyle teması sonrasında çok ciddi sorunlara yol açmayacak olan mavi denizanası ısırığı zehirlemiyor ancak genellikle küçük sayılabilecek belirtilerle kendini gösteriyor. Isırması sonucu ciltte kızarıklık, yanma ve acı hissi, bazı durumlarda kabarıklık ve şişlik gösteren mavi denizanasının hassas ciltlerde veya hassas bünyelerde daha büyük problemler oluşturabilmesi mümkün.